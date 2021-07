Nintendo Direct in arrivo? Nuovo rumor “svela” i giochi

Un nuovo rumor potrebbe aver svelato la data del prossimo Nintendo Direct, l’attesa presentazione in cui la casa di Kyoto presenterà le ultime uscite.

Secondo le ultime voci di corridoio, il nuovo Direct dovrebbe concentrarsi prevalentemente su Metroid Dread, il nuovo capitolo 2D della saga di Samus Aran.

L’ultimo Nintendo Direct si è svolto in occasione dell’E3 2021: durante l’evento sono state svelate diverse novità, tra cui il gameplay del sequel di Breath of the Wild.

Secondo l’ultimo leak, non dovrebbe ancora essere l’ora di svelare gli ultimi giochi anticipati dagli insider: il Direct dovrebbe essere l’occasione per mostrare più nel dettaglio molti titoli che sono già stati annunciati.

Come riportato da GamesRadar+, l’ultimo rumor arriva direttamente dall’insider SamusHunter2 su Twitter, già noto per aver predetto correttamente novità provenienti da Nintendo.

L’insider si dice sicuro che il prossimo Nintendo Direct si svolgerà a settembre: in particolare dovrebbe avvenire in una data vicina al lancio del prossimo WarioWare, che uscirà il 14 settembre.

Questo significherebbe che, se il rumor venisse confermato, vedremmo una nuova presentazione a pochi giorni dall’uscita di Metroid Dread: per l’insider è dunque molto probabile che sarà quello il focus centrale.

After teasing this in a couple of posts, I'm going to talk about it more clearly, yes, there is a #NintendoDirect scheduled for September, around the time WarioWare launches. It is useless to make a list of games passing them off as certain, because…#NintendoLeaks pic.twitter.com/ss3csUWgjc

— Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) July 27, 2021