Nintendo Switch Online, in arrivo tre nuovi giochi gratis

Con un nuovo trailer pubblicato sul proprio canale YouTube, Nintendo Switch Online ha svelato l’arrivo di altri tre nuovi giochi gratis disponibili per tutti gli abbonati.

Si tratta di tre titoli che aumenteranno il catalogo dei titoli Super Nintendo, accessibili senza costi aggiuntivi e per sempre da tutti gli utenti che sono in possesso di un’iscrizione attiva a Switch Online.

Ricordiamo inoltre che Nintendo Switch Online oggi offrirà la possibilità di provare gratis un gioco diventato ormai un cult per un’intera settimana.

A partire da oggi sarà inoltre disponibile un nuovo gioco di Pokémon gratis, in esclusiva su Switch per il periodo di lancio.

Come riportato da Nintendo Life, i titoli in questione non sono dei videogiochi first-party o particolarmente conosciuti, rappresentando dunque l’occasione per riscoprire alcune perle del passato.

Si tratta di Claymates, Jelly Boy e Bombuzal: questi classici per Super Nintendo Entertainment System saranno disponibili per tutti gli utenti Nintendo Switch Online a partire dal 28 luglio.

Claymates fa parte della serie di titoli realizzati con la Clay animation, la tecnica che impiega l’animazione di plastilina: potremo trasformarci in cinque animali diversi per superare tutti gli ostacoli nella nostra strada.

Jelly Boy è un titolo inizialmente esclusivo per il mercato europeo, ma che da oggi sarà disponibile anche per gli utenti americani: dovremo utilizzare tutte le nostre abilità e collezionare i pezzi dei puzzle per riuscire a fuggire dalla fabbrica di caramelle.

Bombuzal, infine, è un puzzle game in cui dovremo detonare velocemente delle bombe in ogni livello, assicurandoci però di rimanere sempre in uno spazio libero in cui rimanere immuni dai danni.

Gli utenti giapponesi, oltre al già citato Bombuzal, in sostituzione degli altri due titoli avranno invece a disposizione Tuff Enough e soprattutto Shin Megami Tensei If, lo spin-off della serie che ispirò Atlus a creare la serie Persona, ma mai reso disponibile al di fuori del mercato orientale.

