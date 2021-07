Nintendo Switch Online vi regala un nuovo gioco gratis (ed è “speciale”)

Gli abbonati a Nintendo Switch Online da oggi potranno accedere ad un nuovo gioco gratis, arrivato a sorpresa insieme alle aggiunte già annunciate negli scorsi giorni.

Si tratta di Super Mario Bros. 3 Special Version, un’edizione unica dello storico terzo capitolo, il cui design è disponibile anche all’interno di Super Mario Maker 2.

L’aggiunta di Super Mario Bros 3 Special Version non era stata anticipata agli utenti ed è già disponibile da oggi insieme a tre nuovi titoli per Super Nintendo.

Fino alla giornata di ieri per gli abbonati è stato possibile giocare gratis ad un titolo diventato un cult ma che rimarrà in sconto ancora per qualche giorno, nel caso vogliate farlo vostro per sempre.

La versione speciale di Super Mario Bros. 3, come accaduto per altre edizioni simili presenti sul catalogo Nintendo Switch Online, propone un’edizione alternativa del gioco con delle regole piuttosto particolari.

I giocatori partiranno direttamente dal mondo finale del gioco ed inizieranno con tanti oggetti in più rispetto ad un’avventura tradizionale, pur partendo semplicemente come Piccolo Mario.

Nel cubo oggetto sarà possibile trovare tutti gli altri costumi del gioco, a parte uno: basterà premere il pulsante B per poter scegliere liberamente quello che sarà più adatto al livello da noi affrontato.

Il titolo è già disponibile all’interno del catalogo Nintendo Switch Online: per potervi accedere sarà necessario naturalmente aver prima aggiornato la app di riferimento, oltre a possedere un abbonamento al servizio che sia ancora attivo.

Una volta fatto ciò, il titolo apparirà coperto in alto a sinistra dello schermo: basterà premere il pulsante A per svelare il nuovo gioco gratis disponibile per gli abbonati.

Si tratta di un bonus sicuramente gradito a tutti quei giocatori che hanno faticato a portare a termine il gioco, rendendo dunque più facile vedere la conclusione di questo capolavoro.

Un’ulteriore buona notizia dunque per i fan, dopo la scoperta delle scorse ore: forse Nintendo è riuscita a sistemare il drift dei Joy-Con.

La casa di Kyoto sta inoltre preparando l’arrivo sul mercato di Switch OLED, il nuovo modello della console: al momento, Nintendo non sembra interessata a rilasciare Switch Pro.

Proprio per le poche novità introdotte sulla nuova versione della console ibrida, Switch OLED sta venendo monitorata con attenzione da PlayStation, curiosa di scoprire come reagirà il mercato.