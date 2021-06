Nintendo Direct E3 2021 | Recap – Tutti i trailer e gli annunci

È il momento di un altro importante e attesissimo appuntamento con l’E3 2021: a partire dalle ore 17.30 infatti noi di SpazioGames saremo live con Valentino e Francesco per seguire insieme il Nintendo Direct, dove scopriremo tante novità relative alla line-up di videogiochi per Nintendo Switch.

Se, invece, per qualsiasi motivo non poteste seguire la diretta, trovate qui sotto il nostro recap in tempo reale, dove riporteremo tutti gli annunci e i trailer dal Direct. Aggiornate le pagina per vedere comparire tutti gli update.

Nintendo Direct avrà una durata di circa 40 minuti e, nei giorni scorsi, Nintendo ha sottolineato che sarebbe dedicato unicamente a giochi in arrivo su Switch, prevalentemente già quest’anno. La precisazione sembra alludere al fatto che non sarebbe prevista la comparsa della sempre chiacchieratissima Nintendo Switch Pro (o New Nintendo Switch, forse), e vedremo se sarà effettivamente così.

Sono tanti i videogiochi attesi su questo palco che gli appassionati sperano di vedere: tra questi, ad esempio, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma anche il misteriosamente scomparso Bayonetta 3. L’E3 2021 sarà l’occasione per vederli in azione? Lo scopriremo insieme tra pochi minuti.

Nintendo Direct sarà seguito dall'abituale Treehouse con chiacchierate e gameplay

18.00 Inizia Nintendo Direct.

18.01 Nintendo conferma il focus su videogiochi disponibili già da quest’anno.

18.02 Kazuya Mishima dalla serie Tekken arriva in Super Smash Bros. Ultimate. L’iconico personaggio sarà presentato più nel dettaglio in futuro, afferma Masahiro Sakurai, che presenta solo una rapida carrellata delle sue mosse.

18.06 Un video animato ha confermato l’arrivo su Switch di Life is Strange: Remastered Collection e Life is Strange: True Colors. Quest’ultimo sarà disponibile dal 10 settembre su Switch, entro il 2021 invece il ritorno di Max e Chloe.

18.07 Anche Marvel’s Guardians of the Galaxy arriva anche su Nintendo Switch dal 26 ottobre.

18.08 Una carrellata ci mostra diverse produzione in arrivo, come Astria Ascending su Switch dal 30 settembre. Nel 2022 sarà anche la volta di Two Point Campus.

18.09 Nintendo celebra il ventesimo anniversario di Super Monkey Ball con un video che mostra Super Monkey Ball: Banana Mania, su Switch dal 5 ottobre.

18.11 Arrivano nuovi tabelloni classici, da Nintendo 64, per Super Mario Party.

18.12 Nintendo conferma i lavori a pieno regime su Metroid Prime 4, ma svela un nuovo capitolo della serie Metroid: si tratta di Metroid Dread, in arrivo il prossimo 8 ottobre su Nintendo Switch. Sarà il primo Metroid in 2D da diciannove anni. Il gioco vuole proporre un’atmosfera ricca di pericoli che potrete percepire a qualsiasi passo. A partire dalla dato di lancio del gioco arriverà anche l’amiibo di Samus e del robot E.M.M.I. visto nel trailer.

18.15 Just Dance 2022 sarà su Nintendo Switch dal 4 novembre, Dragon Ball Z: Kakarot arriverà il 24 settembre.

18.17 Vediamo da vicino le modalità di Mario Golf: Super Rush. Il gioco avrà aggiornamenti gratuiti con nuovi campi e nuovi personaggi.

18.19 È tempo di un nuovo sguardo a Monster Hunter Stories 2, in uscita il prossimo mese di luglio. La demo arriverà il 25 luglio.

18.20 È tornato Wario! Nel nuovo gioco potrete controllare Wario e giocare anche in compagnia di un amico in co-op per completare dei mini-giochi decisamente incentrati sul divertimento. WarioWare: Get it Together arriverà il 10 settembre su Switch.

18.22 Un trailer ci presenta nientemeno che l’atteso Shin Megami Tensei V, in cui siete uno studente di Tokyo che viene risucchiato in una nuova dimensione. Qui, con tinte musicali decisamente heavy metal, vi attende una Tokyo post-apocalittica dove angeli e demoni hanno trovato la loro casa: inizierete così a combattere contro i demoni, trovando il vostro spazio nella realtà alternativa. Il gioco promette una forte componente tattica, mandandovi a caccia delle debolezze dei vostri nemici, ma vi permetterà anche di trovare nuovi alleati e di trattare con i nemici con cui combatterete: se le negoziazioni avranno successo, un demone potrebbe diventare… un amico. L’uscita è attesa per il 12 novembre solo su Nintendo Switch.