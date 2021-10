New World, slitta il Server Transfer (ma per un buon motivo)

Gli appassionati di MMO hanno potuto mettere le mani già da qualche settimana al tanto atteso titolo Amazon, che tenta di imporsi nel mercato con un gioco che potrebbe senza dubbio essere definito molto ambizioso: New World infatti ha registrato fin da subito un nutrito successo, macinando letteralmente numeri da record.

In un mondo, quello degli MMO, in cui anche produzioni come Final Fantasy XIV hanno fatto fatica a trovare un posto solido, sono stati infatti oltre 700.000 gli utenti che si sono loggate sul gioco solamente al day one, numero che è andato incontro ad un aumento decisamente corposo soltanto la settimana successiva, in cui il picco dei giocatori si è attestato attorno a quasi un milione in contemporanea.

Il successo del titolo MMORPG ha stupito Amazon in maniera talmente positiva che l’azienda si è espressa positivamente ed in maniera entusiasta per quanto riguarda lo sviluppo di altri giochi, promuovendo quindi un ingresso sempre più massiccio nell’industria videoludica.

Il titolo Amazon sembra essere molto ambizioso

Tuttavia come sappiamo il fortunato titolo non è stato privo di problemi sia al lancio sia nelle settimane successive, visto che i suoi numerosi utenti sono incappati in un’estenuante lotta all’accesso al gioco stesso, trovandosi a rimanere bloccati per ore e ore in interminabili code (e anche frequenti crash). Non si vedeva un situazione così particolare neanche ai tempi d’oro di Word of Warcraft.

Il team di sviluppo aveva quindi invitato i giocatori a entrare in altri server diversi dalla propria regione, con la promessa che in seguito sarebbe poi stato possibile trasferire il proprio personaggio in server differenti. In questo modo tutti avrebbero avuto il modo di giocare per poi ritornare nel server di riferimento e riunirsi con gli amici che non si trovassero nello stesso.

Questa feature tanto agognata ha però ricevuto un pesante rinvio: nel forum di New World infatti si legge che gli sviluppatori, nonostante stessero lavorando sul trasferimento del personaggio (e conseguente cambio di server) da parecchi giorni, nel tentativo di rispettare l’impegno preso con i giocatori, non vogliono rischiare un down dei server nei giorni più affollati della settimana. Proprio per questo motivo il server transfer è rinviato alla prossima settimana.

Nel forum infatti si legge: «abbiamo testato gli ultimi pezzi del sistema di trasferimento tra i server e siamo pronti per implementarlo. Tuttavia, abbiamo preso la difficile decisione di aspettare fino alla prossima settimana. Crediamo che sia il giusto bilanciamento tra la data che vi aspettavate e il rischio di causare il blocco dei server in un periodo come il weekend in cui si registra il picco dei giocatori».

Nel frattempo, gli utenti stessi hanno fatto di necessità virtù ponendo rimedio alla mancanza di una feature fondamentale.