New World, disponibile la patch 1.0.2: ecco cosa cambia

New World è il noto MMO di Amazon, in grado di far registrare numeri da capogiro sin dal giorno del lancio, avvenuto solo poche settimane fa.

In maniera del tutto simile a giochi come Final Fantasy XIV, anche New World vuole imporsi come nuovo paradigma del genere, nonostante la strada da fare sia ancora piuttosto lunga.

Dopo il flop di Crucible, primo gioco Amazon cancellato poco dopo il lancio, le prospettive non erano infatti delle migliori, nonostante in molti si sono dovuti ricredere.

Vero anche che in questi giorni starebbe emergendo un modo davvero poco elegante di influenzare le guerre tra fazioni nel mondo di gioco.

Ora, stando a quanto riportato anche da GameSpot, New World ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento, che corregge una lunga lista di bug e pone le basi per la funzione di trasferimento server promessa in futuro.

Circa quest’ultima caratteristica, Amazon ha rivelato che molti dei suoi sviluppatori stanno “lavorando instancabilmente per garantire che tutti possano trovare un mondo da chiamare casa a lungo termine”.

Ad ogni modo, la nuova patch 1.0.2 è uscita e porta al gioco una serie di cambiamenti notevoli e piuttosto incisivi.

Come prima cosa le missioni fazione vedono ora una riduzione dell’aumento dell’influenza nel tempo per quanto riguarda i gruppi attaccanti, mentre anche le fazioni che difendono ricevono il medesimo cambiamento.

Per quanto riguarda le correzioni di bug, la nuova patch risolve un problema che causava il respawn dei giocatori sotto forma di cadavere (no, Halloween non c’entra niente).

Ma non solo: l’aggiornamento corregge anche un bug che poteva causare il “teletrasporto casuale” dei vari utenti, oltre a correggere altre cose per quanto riguarda l’IA e il negozio in-game.

Le note complete della patch (rigorosamente in lingua inglese) le potete in ogni caso trovare a questo indirizzo.

Staremo vedere se questo nuovo update basterà a bissare il lancio di record registrato nelle scorse ore, in grado di frantumare quello raggiunto da vari giochi analoghi.

Ricordiamo anche che il gioco sta facendo fare ad Amazon così tanti soldi, che la compagnia ha deciso di rivedere in parte i suoi piani di investimento.

Infine, pensate che tutto questo clamore basterà a far “rivivere” il progetto Amazon Luna, rimasto un po’ in alto mare e di cui purtroppo si è smesso di discutere da tempo?