Netflix lancia i primi videogiochi gratis in Italia: ecco come scaricarli!

Se ne parla ormai da un po’ di come Netflix sia sempre più interessata ad entrare nel mondo dei videogiochi, anche da protagonista.

In passato lo ha fatto con i videogiochi ispirati a Stranger Things, e di recente il colosso dello streaming ha cominciato a proporre contenuti ispirati a famose IP videoludiche.

In primis la colossale serie su The Witcher con Henry Cavill, uno dei prodotti più visti di Netflix degli ultimi tempi, che a breve tornerà con la seconda stagione.

Che è stata preceduta, tra le tante, dall’apprezzatissima serie animata di Castlevania, altro prodotto amatissimo che tornerà con una nuova stagione.

Netflix si è anche mostrata intenzionata ad offrire dei videogiochi all’interno del suo catalogo. Ed oggi la divisione nostrana dell’azienda comunica che la libreria videoludica di Netflix sbarcherà anche sul catalogo italiano!

Netflix e i videogiochi gratis in Italia, come funziona?

A partire dal 28 settembre, gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android.

Ecco la prima dichiarazione ufficiale:

«Siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all’interno dell’abbonamento Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app».

Quando gli abbonati entreranno nell’app di Netflix e nel proprio profilo da dispositivi mobile Android vedranno una riga dedicata ai giochi ed una nuova tab, da cui potranno selezionare uno di questi videogiochi per scaricarlo.

Una volta scaricato dal Google Play Store, il gioco apparirà sia sulla home del loro device Android che all’interno della loro app Netflix.

Ecco le descrizioni dei videogiochi disponibili:

Stranger Things: 1984

BonusXP (*US)

Sinossi: Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare

Stranger Things 3: Il gioco

BonusXP (*US)

Sinossi: Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria.

Card Blast

Rogue Games (*US)

Sinossi: Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker.

Shooting Hoops

Frost Pop (*Canada)

Sinossi: Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto.

Teeter Up

Frost Pop (*Canada)

Sinossi: Niente draghi né mostri: lo scopo qui è far entrare la pallina nel buco muovendo la piattaforma per contrastare la gravità e le leggi della fisica.

Potete scaricarli fin da subito e provare l’offerta videoludica di Netflix.

Altri videogiochi sono in arrivo, sempre da parte del gigante dello streaming, come questo roguelike d’azione ispirato ad un film e che ricorda molto Hotline Miami.

Mentre di recente, durante l’evento TUDUM, Netflix ha svelato un nuovo trailer di Arcane, lo show tratto da League of Legends.

E aspettiamo con ansia anche la serie su Sonic, che promette colpi di scena incredibili e svolte inaspettate nella trama.