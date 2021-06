Sonic, la serie Netflix ci prepara a un colpo di scena (in stile Marvel)

Sonic the Hedgehog, il leggendario porcospino blu targato SEGA, è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni.

Il velocissimo eroe tornerà in una nuova versione del capitolo noto con il nome di Sonic Colours Ultimate, atteso per il 7 settembre di quest’anno.

Ma non solo: proprio oggi, nel nostro speciale dedicato a cura di Valentino Cinefra, abbiamo festeggiato il 30imo compleanno del personaggio iconico dei 16-bit di SEGA.

Sonic si prepara tuttavia ad approdare anche sul piccolo schermo grazie a una serie TV animata targata Netflix.

Chiamata Sonic Prime, la serie si mostra oggi nelle prime concept art (visionabili nel tweet poco più in alto), le quali confermano la sinossi dello show.

Sembra infatti quasi certo che serie ruoterà attorno al concetto di multiverso, un’idea ultimamente piuttosto diffusa se si osservano da vicino i vari prodotti Marvel e DC.

Resta da vedere come questo turbinio di idee e personaggi condizionerà la storia, magari tirando in causa anche gli eventi del film uscito nei primi mesi del 2020.

La presenza di varie versioni del Dr. Eggman – inclusa una sospettosamente simile alla versione di Jim Carrey vista nella pellicola live action di Sonic – potrebbe infatti aprire a mille possibilità.

La serie animata dedicata a Sonic The Hedgehog è prodotta assieme a SEGA, Wild Brain, e Man of Action Entertainment.

Al momento in cui scriviamo non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto, sebbene lo show dovrebbe essere composto da 24 episodi e vedere la luce nel corso del prossimo anno.

Ma non solo: ricordiamo che è attualmente al lavoro anche un nuovo capitolo originale della saga di videogiochi, già annunciato da SEGA nel corso dei festeggiamenti per il trentennale della serie.

Il titolo, in sviluppo per mano di Sonic Team, è stato mostrato tramite un breve teaser, sebbene non siano ancora giunte informazioni specifiche su ciò che il gioco potrebbe avere in serbo (si vocifera che sarà però veramente next-gen).

Sonic tornerà in ogni caso anche al cinema nel secondo film live-action, nel quale ritroveremo Jeff Fowler dietro la macchina da presa su una sceneggiatura a cura di Pat Casey e Josh Miller.