Arcane si fa bello nel nuovo trailer e arriva prestissimo su Netflix

Dopo l’annuncio di qualche tempo fa, è venuto il momento dei succosi dettagli per Arcane, la prima serie TV firmata da Riot Games e realizzata in collaborazione con Netflix.

Come svelato con la pubblicazione di un nuovo trailer, il debutto della serie animata arriverà molto presto: parliamo del 7 novembre alle ore 3.00 italiane, quando potrete gustarvi i primi episodi che la comporranno. La narrazione sarà suddivisa in tre atti, da tre episodi ciascuno.

I primi tre, ci anticipa Riot, si concentreranno sulla nascita delle due sorelle e saranno trasmetti dal 7 novembre. Il secondo atto arriverà il 13 novembre, mentre il terzo debutterà il 20 novembre. In sintesi, quindi, Arcane sarà distribuita così su Netflix:

Primo atto, 3 episodi: 7 novembre

Secondo atto, 3 episodi: 13 novembre

Terzo atto, 3 episodi: 20 novembre.

Arcane, ambientata ovviamente nell’universo di League of Legends, racconta il delicato equilibrio tra la città di Piltover e Zaun, due veri e propri contrari: ricca e fiorente la prima, squallida la seconda. Tuttavia, l’arrivo dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia proprio l’equilibrio che si era trovato.

Così, partirete per un viaggio lungo il quale gli autori promettono «un complesso mondo a sé stante» rispetto alle vicende di League of Legends, anche se ritroverete i campioni del celebre videogioco, e in cui vi misurerete con una storia che viene promessa come avvincente. Tra i personaggi, troverete Jinx, Vi, Jayce e Caitlyn, andando a scoprire soprattutto le vicende che li hanno resi i campioni che sono oggi.

Non mancheranno anche i volti inediti, assicurano gli autori, come Vander e Silco, cittadini di Zaun che rivestiranno un ruolo fondamentale nel nuovo mondo che sta andando a crearsi.

Jinx nel nuovo trailer di Arcane

«I giocatori di tutto il mondo amano League of Legends e il suo universo. La loro passione ci spinge a creare nuovi modi per raccontare Runeterra. Arcane rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per Riot e non vediamo l’ora che i giocatori scoprano cosa abbiamo in serbo per loro tra giochi, intrattenimento ed eSport» ha dichiarato Nicolo Laurent, CEO di Riot Games, in occasione dell’annuncio.

«Per celebrare questo momento, vogliamo mettere i giocatori al centro di un’incredibile esperienza di lancio. I Mondiali e Arcane si uniranno per formare una festa globale fatta di competizioni, intrattenimento e community, in un modo totalmente nuovo. Una sorta di super weekend per i giocatori».

In occasione della presentazione del nuovo trailer, vi ricordiamo anche i doppiatori dei personaggi già confermati, sia in lingua inglese che in lingua italiana:

Vi – Hailee Steinfeld – Letizia Scifoni

Hailee Steinfeld – Letizia Scifoni Caitlyn – Katie Leung – Chiara Gioncardi

– Katie Leung – Chiara Gioncardi Jayce – Kevin Alejandro – Emanuele Ruzza

– Kevin Alejandro – Emanuele Ruzza Silco – Jason Spisak – Guido Di Naccio

– Jason Spisak – Guido Di Naccio Jinx – Ella Purnell – Margherita De Risi

– Ella Purnell – Margherita De Risi Mel – Toks Olagundoye – Benedetta Degli Innocenti

– Toks Olagundoye – Benedetta Degli Innocenti Vander – JB Blanc – Massimo Bitossi

– JB Blanc – Massimo Bitossi Viktor – Harry Lloyd – Emiliano Coltorti

Non rimane, allora, che attendere il prossimo 7 novembre per scoprire da vicino tutto quello che Arcane avrà da raccontare agli amanti di League of Legends.