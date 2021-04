Castlevania Netflix: la quarta stagione ha una data (e si parla di un nuovo progetto)

Castlevania, la storica saga di videogiochi targata Konami, tornerà presto sul piccolo schermo grazie alla quarta stagione della serie animata.

Durante la giornata di ieri, il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato un nuovo poster ufficiale della serie, mentre solo pochi minuti fa ha finalmente rilasciato un breve trailer con la data di rilascio ufficiale, fissata al 13 maggio 2021.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA — NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021

La prossima stagione sarà composta da 10 episodi e sarà di fatto l’ultima. Ma non solo: Netflix starebbe pensando a una nuova serie ambientata nello stesso universo di Castlevania ma con un cast di personaggi completamente nuovo. Al momento non si hanno dettagli circa questo progetto.

La prima stagione è stata lanciata a luglio 2017, con una seconda stagione in grado di ottenere un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

L’autore e sceneggiatore di fumetti Warren Ellis (il quale figura anche come produttore esecutivo) ha descritto la terza serie come «davvero enorme rispetto alla seconda».

Da quello che è possibile intuire, la quarta stagione di Castlevania riporterà in scena Trevor Belmont (Richard Armitage), l’ultimo membro sopravvissuto del suo clan caduto in disgrazia, che sta cercando di salvare l’Europa orientale dall’estinzione per mano di Vlad Dracula Tepes (Graham McTavish).

Il cast di voci originali include anche James Callis, Emily Swallow, Matt Frewer, Tony Amendola e Alejandra Reynoso.

Sam Deats figura come regista dello show, mentre Ellis è stato produttore esecutivo assieme a Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar.

Se siete amanti della saga Konami date subito un’occhiata a The Last Faith, un suggestivo clone di Bloodborne in 2D impostato come un metroidvania.

Infine vi ricordiamo che di recente è sbucata online una build giocabile di Castlevania Resurrection, vecchio episodio mai nato della serie in sviluppo per SEGA Dreamcast ma cancellato prima del rilascio nei negozi.