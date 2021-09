Netflix annuncia un nuovo videogioco roguelike che ricorda Hotline Miami

Continua l’avanzata di Netflix nel mondo dei videogiochi, che continua ad annunciare nuovi videogiochi originali, come il nuovo roguelike ispirato ad un grande classico.

Il nuovo videogioco originale del colosso dello streaming è un roguelike, che si ispira e ricorda molto Hotline Miami, la serie di culto di Dennaton Games.

Di recente, durante un evento dedicato a tutte le novità in arrivo sulla piattaforma, Netflix ha anche mostrato il nuovo trailer di Arcane, serie ispirata a League of Legends.

Mentre potete già trovare nel catalogo il film originale di Monster Hunter, disponibile già per lo streaming da un po’, del quale vi abbiamo parlato recentemente.

Netflix continua a trasportare le proprie IP nel mondo dei videogiochi, come era già successo con il videogioco di Stranger Things, e lo fa con Kate: Collateral Damage.

Come riportato da Gamespot, il titolo è ispirato a Kate, lungometraggio già uscito su Netflix, in cui Mary Elizabeth Winstead interpreta un’assassina addestrata a metà tra John Wick e Jacket di Hotline Miami.

Kate: Collateral Damage è sviluppato da Ludic Studios (Arkane, The Keeper, Wind Runners), la protagonista è ovviamente la stessa Kate e la storia ruota intorno alla ricerca di vendetta nei confronti di un boss della yakuza.

Il gioco viene descritto come un “roguelike a tempo”, in cui l’obiettivo sarà quello di essere più letali possibili nel minor tempo possibile, affrontando i livelli sempre più in velocità.

Il tutto ovviamente con un arsenale smisurato di armi da mischia e da distanza, le quali dovranno essere ottenute partita dopo partita, ed ogni colpo conterà perché le munizioni saranno sempre limitate.

Kate: Collateral Damage, sarà disponibile dal 22 ottobre su Steam, e nel frattempo vi potete preparare al gioco guardando l’omonimo film su Netflix.

Già da un po’ Netflix ha iniziato a lanciare anche dei videogiochi gratuiti. Per sapere come riscattarli vi consigliamo di seguire la nostra notizia.

Una mossa che potrebbe smuovere il mercato dello streaming dei videogiochi, un po’ come avrebbe dovuto fare Google Stadia.

E non è il solo sito estraneo a questo mondo a buttarsi sui videogiochi, perché anche TikTok ha lanciato il suo primo videogioco, addirittura in esclusiva!