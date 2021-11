Netflix, dopo Arcane arriva il videogioco spin-off di League of Legends

Netflix si sta facendo prendere la mano con i videogiochi a quanto pare, perché a breve accoglierà anche uno spin-off di League of Legends.

Il MOBA più giocato del mondo ha ormai trasceso la definizione di videogioco, anche se è ancora lontano dalla prepotenza di Fortnite.

Mentre Netflix sta continuando a pubblicare i videogiochi all’interno della sua piattaforma, e di recente sono arrivati anche su dispositivi iOS.

E continua ad accogliere i franchise videoludici trasformandoli in film e serie TV: uno dei prossimi progetti è legato a Tomb Raider e sarà un ponte per i videogiochi.

Per quanto riguarda il legame con League of Legends, invece, dopo l’arrivo della serie Arcane ispirata al mondo del titolo Riot Games, su Netflix arriverà anche uno spin-off molto particolare.

Si chiama Hextech Mayem: a League of Legends Story ed è… un gioco musicale. O per meglio dire, un rythm game con elementi da platform. Siete sorpresi? Anche noi.

Il titolo è sviluppato da Choice Provisions, creatori della serie Bit.Trip, pertanto dei veterano nel genere, ed uscirà il 16 novembre su Nintendo Switch e PC, ma arriverà in seguito anche su Netflix tramite mobile.

Ecco la trama del titolo:

«In questo frenetico runner musicale, ogni azione ha una reazione esplosiva e il caos non finisce mai. Vesti i panni di Ziggs, l’esperto di hexplosivi, e terrorizza i quartieri di Piltover con le tue scorribande.»

Di certo non ci aspettavamo un titolo del genere provenire dal mondo di League of Legends, ma sembra perfetto per essere un videogioco anche da Netflix.