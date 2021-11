League of Legends non si ferma: ecco il crossover con il gioco più “sospetto”

League of Legends è sulla bocca di tutti in questi giorni, e anche nei prossimi è difficile che non sentiremo parlare del titolo Riot Games.

Il MOBA più giocato del mondo ha ormai trasceso la definizione di videogioco, anche se è ancora lontano dalla prepotenza di Fortnite.

Con il quale però ha collaborato di recente, in un colpo di scena che ha sorpreso anche noi visto quanto annunciato solo qualche giorno prima.

Poco prima del grande annuncio, infatti, League of Legends aveva stretto una collaborazione con il grande rivale storico di Fortnite.

Jinx è infatti diventata protagonista di un sacco di crossover tra League of Legends e altri franchise, ma stando a quanto reso noto da Riot Games la cosa non sembra finire qui.

Per promuovere Arcane, la serie su Netflix i cui primi episodi sono già disponibili, l’azienda sta infatti creando delle collaborazioni molto particolari.

Oltre a bonus speciali all’interno di tutti i giochi proprietari, incluso Valorant, Riot Games sembra voler apparire in altri giochi.

Non c’è ancora una comunicazione ufficiale, né teaser ufficiali o ufficiosi, ma sembra proprio che League of Legends sbarcherà anche in Among Us.

Del collegamento con il celebre gioco multiplayer si sono accorti i colleghi di PCGamesN, andando ad analizzare un passaggio del comunicato legato all’iniziativa Riot X Arcane:

«L’energia di Arcane non poteva essere contenuta solo nei nostri giochi, quindi Jinx ha fatto irruzione in Fortnite e abbiamo annunciato la partnership con PUBG Mobile. Chissà dove altro vedremo Arcane… aguzzate la vista per ogni attività sospetta, e correte al bottone rosso appena vedete qualcosa!»

Il riferimento al bottone rosso e alle attività sospette richiama le riunioni di emergenza di Among Us, il quale ha ricevuto recentemente un’edizione speciale da novanta euro.

Il tutto mentre Fortnite se n’è andato dalla Cina, perché le leggi imposte dal governo rendono difficile il lavoro di Epic Games nella regione.

La serie di League of Legends è bellissima, e Arcane rischia di essere uno dei migliori prodotti televisivi legati ai videogiochi.