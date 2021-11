Netflix, i nuovi giochi gratis su iPhone e iPad sono disponibili da ora!

Netflix è sempre più interessata al mondo dei videogiochi, e questa non è una novità se osserviamo le ultime mosse del colosso dello streaming.

Già in passato erano stati prodotti dei giochi basati su Stranger Things, perché da un po’ c’è la volontà di allargare i propri franchise al di fuori dei soliti canali.

Di recente Netflix ha espresso la volontà di produrre un videogioco ispirato a Squid Game, visto il grande successo generato dalla serie coreana di cui tutti parlano.

E in ambito videogiochi ha già lanciato cinque titoli su Android, che sono risultati disponibili da pochissimo tempo a questa parte.

Ma la grande notizia è che, finalmente, i nuovi giochi gratis di Netflix saranno disponibili anche per iPhone e iPad.

A partire da oggi, giovedì 4 novembre, gli abbonati italiani di Netflix potranno avere accesso a cinque videogiochi Netflix anche per i dispositivi mobile iOS (smartphone e tablet).

I giochi disponibili sono:

Stranger Things: 1984 (BonusXP)

Stranger Things 3: Il Gioco (BonusXP)

Shooting Hoops (Frosty Pop)

Teeter (Up) (Frosty Pop)

Card Blast (Rouge Games)

Una volta effettuato il login nel profilo Netflix, coloro che utilizzano iPhone vedranno una riga dedicata ai giochi da dove potranno selezionare un qualsiasi gioco da scaricare.

Coloro che invece utilizzano iPad vedranno una riga dedicata ai giochi, in alternativa potranno accedervi dal menu a discesa dove sono indicate le categorie.

Per poter utilizzare i titoli bisognerà scaricarli dall’App Store di Apple, e il gioco selezionato apparirà sia sulla home del device iOS che all’interno dell’app mobile di Netflix.

Per accedere ai giochi verrà richiesto di inserire le credenziali del proprio abbonamento.

Come già avvenuto per i giochi per dispositivi Android, il rollout dei giochi all’interno dell’app Netflix richiederà un po di tempo, pertanto la comparsa della riga “Giochi” potrebbe non essere immediata. I giochi sono comunque già disponibili e scaricabili dall’App Store di Apple sui dispositivi mobile e tablet iOS per gli abbonati italiani.

Qualora possediate un dispositivo Android, ecco come fare per scaricare i cinque videogiochi gratuiti.

Per sapere invece tutto sull’operazione Netflix-videogiochi vi rimandiamo alla notizia originale, quando il colosso di streaming annunciò l’operazione.

E non tarderanno ad apparire sul catalogo anche nuove trasposizioni di famosi videogiochi, come la saga di Tomb Raider annunciata di recente.