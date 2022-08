NetEase ha comprato Quantic Dream, il team di Detroit e Heavy Rain

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma adesso è diventato ufficiale: Quantic Dream è stata appena acquisita da NetEase, che ha appena aumentato i suoi investimenti per assicurarsi il talentuoso studio di sviluppo francese.

Gli autori di Detroit Become Human si uniscono così ufficialmente al gruppo del colosso cinese, sottolineando di aver però mantenuto la propria indipendenza.

Sembrerebbe dunque un’operazione di mercato molto simile a quella che ha recentemente legato Bungie ai PlayStation Studios: Quantic Dream sarà in grado di sfruttare le ampie risorse offerte del gruppo, ma senza alcuna imposizione.

L’anticipazione arrivata negli scorsi mesi è stata dunque confermata: NetEase ha comprato il 100% delle azioni degli autori di Heavy Rain e Detroit Become Human, che da questo momento potranno lavorare con nuove risorse importanti.

L’annuncio ufficiale è arrivato dagli stessi sviluppatori con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, che sottolinea come il team sarà in grado di mantenere la propria indipendenza editoriale, artistica e di management dello studio.

Quantic Dream continuerà dunque a pubblicare in piena autonomia i propri videogiochi, anche con il supporto di studi di terze parti, mentre NetEase metterà a disposizione del team le proprie risorse e lavorerà insieme a loro su nuovi progetti futuri, proseguendo un graduale processo di crescita.

