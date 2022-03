Quantic Dream, acquisizione in arrivo? Ecco chi prenderebbe lo studio di Detroit

Quantic Dream potrebbe presto avere una nuova casa: secondo le ultime indiscrezioni, sembra infatti che l’acquisizione del talentuoso studio di sviluppo sarebbe ormai imminente.

Gli autori di Detroit Become Human erano da tempo alla ricerca di un nuovo partner che potesse sostenerli a livello finanziario, dato che il loro accordo di esclusività con Sony si è concluso proprio con il loro ultimo gioco.

Questo avrebbe inevitabilmente creato problemi anche durante la produzione del già annunciato Star Wars Eclipse, anche se gli sviluppatori dal canto loro sostengono che i lavori starebbero procedendo «serenamente».

Secondo l’insider Tom Henderson di eXputer, le cose potrebbero presto cambiare: pare infatti che il colosso cinese NetEase sarebbe pronto ad acquisire il 100% di Quantic Dream.

NetEase aveva già acquisito una quota di minoranza dello studio di Detroit Become Human, ma stando alle ultime indiscrezioni il gigante tecnologico sarebbe pronto a fare il grande passo e assicurarsi interamente Quantic Dream.

Al momento non sarebbe chiaro se il 100% sia già stato acquisito, ma secondo quanto riportato da Tom Henderson le discussioni sarebbero andate avanti da diverso tempo e la risoluzione sarebbe ormai imminente.

Se l’accordo venisse confermato, l’annuncio potrebbe arrivare già durante questa estate: l’acquisizione consentirebbe a NetEase di garantire a Quantic Dream tutte le risorse necessarie per procedere senza intoppi con la produzione di Star Wars Eclipse e dei loro prossimi progetti.

NetEase non ha commentato l’indiscrezione e, naturalmente, in questo momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali: in attesa di ulteriori novità, vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

Tra i nuovi progetti in sviluppo, attualmente non confermati dallo studio di sviluppo, potrebbe esserci anche un nuovo tripla-A fantasy medievale basato su The Dark Sorcerer.

Per quanto riguarda invece Star Wars Eclipse, al momento sembra che Quantic Dream potrebbe prendersela molto comoda: l’uscita potrebbe essere posticipata addirittura al 2027.