Non solo Star Wars Eclipse: Quantic Dream sarebbe al lavoro su un nuovo tripla-A

Quantic Dream non sarebbe soltanto al lavoro su Star Wars Eclipse, l’ultimo ambizioso adattamento videoludico di uno dei franchise più importanti di sempre, ma starebbe preparando il terreno anche per un nuovo tripla-A ancora non annunciato.

Le ultime indiscrezioni svelerebbero che gli autori di Detroit Become Human vorrebbero lanciare un nuovo titolo, più avanzato rispetto all’ultimo annunciato capitolo di Guerre Stellari.

La notizia in fondo potrebbe non essere una sorpresa, dato che nelle ultime ore sono emersi diversi report che vorrebbero lo sviluppo di Eclipse in seria difficoltà per motivi gravi.

Considerando che, per questo motivo, il suo lancio avverrebbe soltanto fra diversi anni, appare dunque credibile pensare che Quantic Dream non voglia restare ferma e avere in mente un altro grande progetto, che rappresenterebbe anche un ritorno al passato.

L’insider AccountNGT, già conosciuto per aver svelato in anticipo proprio Star Wars Eclipse, ha infatti rivelato che il nuovo titolo tripla-A di Quantic Dream sarebbe basato su The Dark Sorcerer (via VGC).

Si trattava di una tech demo rilasciata durante l’E3 2013 per mostrare il potenziale grafico di PS4: il nuovo progetto tripla-A sarà dunque un progetto tecnicamente avanzato che, proprio come The Dark Sorcerer, sarà maggiormente incentrato sull’umorismo.

Secondo quanto rivelato da AccountNGT, il nuovo misterioso titolo sarebbe in sviluppo presso il team principale a Parigi e che al momento sarebbe previsto un lancio cross-gen e su PC, ma che i piani potrebbero cambiare in base alle nuove strategie.

La storia sarebbe basata su un fantasy medievale, avrà intrecci interattivi e narrativi e sarebbe scritta dallo stesso David Cage: tuttavia potrebbero esserci dei problemi per lo sviluppo, dato che il team sta avendo serie difficoltà ad assumere nuovo staff.

– Coming to PC aswell

– Based on narrative interactivity

– Medieval Fantasy

– Non-linear storyline

– Story written by David Cage

– Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

Ricordiamo che The Dark Sorcerer mostrava uno stregone lanciare una magia oscura, prima che venisse rivelato come il tutto si svolgesse in realtà sul set di un film e trasformarsi in una buffa commedia: di seguito potrete trovare il trailer della demo sulla quale dovrebbe essere basato il nuovo progetto tripla-A.

Naturalmente vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni che non sono ancora state confermate dai diretti interessati: vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali novità ufficiali.

Il progetto evidentemente dovrebbe essere meno «epico» rispetto a Eclipse, ma non per questo meno importante: se la notizia sarà confermata, non resta che scoprire se sarà un revival di The Dark Sorcerer o un progetto solamente ispirato alla demo.