Star Wars Eclipse ritarderà? Risponde Quantic Dream

Star Wars Eclipse, titolo annunciato da Quantic Dream e ispirato alla saga di fantascienza più famosa di sempre, sembra non si farà vedere troppo presto.

Gli autori di Detroit Become Human si dedicheranno infatti alla lavorazione del gioco ambientato in una galassia lontana lontana, sperando che la qualità sia all’altezza.

Annunciato durante i The Game Awards 2021, Eclipse si è mostrato con un sorprendente trailer in CGI che ha conquistato tutti i fan della saga ideata da “papà” George Lucas.

Stando al report di Tom Henderson, Quantic Dream sta avendo ancora difficoltà ad assumere personale per il gioco, tanto che si parla di un’uscita nel 2027: ma sarà davvero così?

Come riportato da GamesRadar+, Quantic Dream ha risposto alle recenti voci che sostengono che lo studio stia faticando per assumere talenti e che Star Wars Eclipse sia stato di conseguenza ritardato internamente.

In una mail, un rappresentante del team di sviluppo ha respinto le voci di un rinvio, sostenendo che una finestra di rilascio non è mai stata confermata.

«Star Wars Eclipse non è stato ritardato perché Quantic Dream non ha mai annunciato o promesso una finestra di lancio per il titolo», ha detto il portavoce.

«Il reclutamento rimane attivo mentre lavoriamo su Star Wars Eclipse, sul publishing di terze parti e su progetti non annunciati», conclude.

La mail punta poi a un annuncio fatto oggi da Quantic Dream che rivela che lo studio ha aumentato la sua forza lavoro del 50% nel 2021 e ha goduto di “ottimi risultati finanziari”.

Il vecchio rapporto di Xfire analizzava le offerte di lavoro per le posizioni di alto livello che sembravano essere rimaste vacanti per un po’ di tempo, ma Quantic Dream ha sottolineato che «gli annunci di lavoro possono essere ingannevoli».

