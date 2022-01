Naughty Dog sta lavorando a tanti giochi, e non vede l’ora di mostrarveli

Dopo la grande uscita di The Last of Us Part II, Naughty Dog si è presa un po’ di tempo per continuare il proprio lavoro.

Giusto il tempo di lanciare l’intera saga di Uncharted anche su PS5 e PC, con una collezione che raccoglie tutte le avventure di Nathan Drake.

Uno di questi giochi ha di recente avuto un innesto molto interessante, l’autrice di un videogioco survival che è entrata in Naughty Dog.

Tutto questo mentre lo studio sta festeggiando anche i vent’anni di Jax & Dexter, una delle IP più famose tra quelle partorite dal team.

Visto il lungo silenzio da parte di Naughty Dog, in molti si sono chiesti a cosa stia lavorando il talentuoso team in forze a PlayStation.

Ci ha pensato Neil Druckmann a dare qualche informazione, ovviamente sibillina, sulla quantità di lavoro in cui è impegnato lo studio.

Come riporta VGC, il co-presidente di Naughty Dog ha parlato durante la presentazione di Sony in corso al CES 2022.

Dopo aver commentato il nuovo trailer del film di Uncharted ed i lavori sulla serie TV di The Last of Us, Druckmann ha dichiarato che «non vediamo l’ora di condividere con voi i molteplici progetti a cui stiamo lavorando in Naughty Dog».

Ovviamente aspettiamo con ansia ulteriori dettagli che, chissà, potrebbero arrivare proprio nel corso del 2022.

Uno di questi progetti è sicuramente la modalità multiplayer di The Last of Us Part II, che è in ritardo sulla tabella di marcia ma prima o poi arriverà.

Sempre in occasione del CES 2022, Sony ha presentato anche il nuovo visore per la realtà virtuale: ecco tutti i dettagli di PlayStation VR 2.

E, qualche settimana fa, Naughty Dog ha fatto una lista dei propri videogiochi preferiti, con alcune sorprese che non vi potete aspettare.