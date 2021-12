Naughty Dog, tra i giochi preferiti del 2021 c’è Bugsnax per qualche motivo

Naughty Dog, come molti studi di sviluppo, si guarda sempre intorno per vedere cosa succede nel mercato videoludico.

Gli autori della serie di The Last of Us sono un team da sempre molto attento, nonché grandissimi fruitori di tutti i videogiochi che escono sul mercato.

E non solo, perché Neil Druckmann si è lanciato in passato in una piccola classifica dei suoi film preferiti del momento.

Così, mentre Naughty Dog festeggia i venti anni di una delle sue saghe più famose, è il momento di fare un punto sui videogiochi preferiti del 2021.

Da una software house in grado di generare storie così profonde, come quella di The Last of Us Part II, o anche dei blockbuster imponenti come la saga di Uncharted, è difficile aspettarsi che ci sia anche Bugsnax tra i migliori videogiochi del 2021.

Attraverso un post nel blog ufficiale, Naughty Dog ha lanciato una breve riflessione su alcuni dei propri videogiochi preferiti, tra quelli usciti nell’anno che va a concludersi.

Nella lista, commentata da alcune personalità dello studio, ci sono Deathloop, Fortnite, Metroid Dread, Frostpunk, House of Ashes, Inscryption, It Takes Two, Returnal e, appunto, proprio Bugsnax.

Il titolo uscito nella lineup di lancio di PlayStation 5 stona decisamente, tra tutti quanti. Titoli che, per citare l’occhiello dell’articolo in questione, hanno “ispirato, elettrizzato e, soprattutto, divertito” Naughty Dog.

Il motivo di questo inserimento lo commenta Christian Gyrling, vice presidente di Naughty Dog:

«Questo è stato un gran gioco, unico, con cui io e mia figlia di 7 anni abbiamo legato. Abbiamo lavorato insieme e fatto a turno. Tutti i differenti insetti e tutti i loro punti di forze e debolezze lo hanno reso un affascinante gioco adventure/puzzle. #LoRicomprereiAncora»

Una motivazione molto personale, insomma, e per questo sicuramente piacevole da leggere dagli autori di storie così importanti.

Storie che, in futuro, saranno ancora più interessanti per l’arrivo di alcuni innesti importanti nel team creativo.

Volete sapere perché Bugsnax è risultato così affascinante? Potete recuperare la nostra recensione.