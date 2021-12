Nuovo gioco Naughty Dog: a bordo l’autrice di un survival

Sono in molti a chiedersi quale sarà il prossimo progetto di Naughty Dog, il noto sviluppatore americano che ha dato i natali a saghe come quella di Uncharted e The Last of Us.

Gli autori di una perla come The Last of Us Part II hanno infatti addosso gli occhi dei fan di tutto il mondo, specie dopo il successo dei loro ultimi progetti.

Di recente i co-presidenti Evan Wells e Neil Druckmann hanno discusso del futuro della compagnia, che sappiamo essere pronta ad assumere nuovi profili per un multiplayer standalone.

Del resto, solo alcuni giorni fa Druckmann potrebbe aver anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, sebbene è ancora troppo presto per dare per certa la cosa.

Ora, come riportato anche dai colleghi di PSU, Naughty Dog ha da poco dato il benvenuto a una nuova scrittrice, autrice tra le varie cose anche della sceneggiatura del gioco Subnautica Below Zero.

Stiamo parlando di Zaire Lanier, la quale ha confermato il suo nuovo lavoro attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale.

L’artista ha dichiarato infatti che «è stato il mio sogno per quasi un decennio» e che «ho ricevuto una PS3 e ho comprato Dragon Age e The Last of Us. Questi due giochi hanno cambiato la mia vita, tanto che sono felice di annunciare che sono ufficialmente una scrittrice di Naughty Dog».

Al momento non è chiaro su cosa si occuperà Lanier, sebbene è molto probabile che scriverà anche parte del nuovo gioco Naughty Dog attualmente in lavorazione.

This has been my dream for almost a decade now. Got a PS3 of Craigslist from a dude in a parking lot and bought Dragon Age/The Last of Us from GameStop. Those two games changed the trajectory of my life. I’m ecstatic to announce I’m officially a writer at Naughty Dog. pic.twitter.com/sYWc6N3lij — Zaire (@Zlanier21) December 14, 2021

Subnautica Below Zero è un survival molto particolare, ambientato – come il suo predecessore – sul fittizio pianeta oceano 4546B. Il gioco segue le avventure della scienziata Robin Ayou e del suo incontro con l’Architetto alieno noto come Al-An.

Avete letto anche che c’è un gioco che potreste scambiare facilmente per uno spin-off di The Last of Us nel Giappone Feudale (ma che non è affatto così)?

Ma non solo: avete visto l’IA che ha dato vita a una vera e propria versione alternativa di The Last of Us dai tratti sicuramente molto originali?

Infine, di recente Naughty Dog ha anche discusso dei suoi piani per il futuro e sottolinea di non avere intenzione di rivoluzionarsi per inseguire i trend del mercato.