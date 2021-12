Sono già passati 20 anni da Jak and Daxter e Naughty Dog non se lo è dimenticato

Naughty Dog è una delle software house più amate e talentuose dell’intera industria, e questo sicuramente è noto a tutti.

Il team negli anni ci ha regalato delle perle di intrattenimento videoludico che sono entrate nel cuore degli appassionati e hanno contribuito ad accrescere il prestigio dei titoli Sony PlayStation, che su di esse ha puntato molto.

Forse non tutti ricordano però che una delle serie più amate targate Naughty Dog ha appena festeggiato ben 20 anni di vita.

Stiamo parlando di Jak and Daxter, il cui primo capitolo della serie Jak and Daxter: The Precursor Legacy è uscito nel lontano 2001.

Naughty Dog non si è dimenticata della grande ricorrenza e per l’occasione ha postato il teaser trailer del capitolo apripista della saga. Qui di seguito vi riportiamo il video postato su Twitter:

(More than) 20 years ago, before anyone knew who they were, Jak and Daxter: The Precursor Legacy was teased to the world — and here's that trailer! pic.twitter.com/gwW53TkHoh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 3, 2021

Nel trailer vengono mostrate alcune aree di gioco e alla fine si notano proprio i due protagonisti della serie che però sono mostrati in ombra, in modo da non svelarne l’identità e lasciando un senso di mistero.

Oltre al trailer appena mostrato anche PlayStation stessa ha celebrato il 20esimo anniversario di Jak and Daxter con un lungo post nel suo blog in cui vengono mostrate alcune concept art con tanto di commenti da parte degli sviluppatori stessi e altre dichiarazioni provenienti da altri team come Insomniac Games, Team Asobi e Bend Studio.

Si è espresso anche il co-presidente di Naughty Dog, Evan Welles, il quale ha affermato:

«La cosa più grande che ho imparato è stata la sfida di dare vita a un gioco open-world senza tempi di caricamento! Fin dall’inizio avevamo in mente di creare un vero e proprio mondo e non dei livelli come eravamo abituati venendo da Crash, così abbiamo creato la regola secondo cui se puoi vederlo puoi camminare e andarci incontro (o volare o navigare!)».

Gli appassionati della saga sono molti, e in tanti sperano anche in un suo ritorno di fiamma su console di nuova generazione. Naughty Dog però ha già risposto a riguardo e ciò che ha detto potrebbe non piacere ai fan.

