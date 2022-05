Muori male contro Malenia in Elden Ring? Qualcuno ti regala una targa commemorativa

Elden Ring è un gioco pieno di boss memorabili, sebbene sembra essercene una che è ormai entrata nell’immaginario collettivo: stiamo ovviamente parlando dello scontro contro Malenia.

La protagonista della statua dell’edizione da collezione del gioco (che potete trovare ancora su Amazon) con un po’ di fortuna, è infatti diventato un personaggio simbolo del soulslike di From.

Questo, senza contare che alcune patch rilasciate diverse settimane fa l’avevano addirittura resa ancora più difficile da battere, nonostante poi si sia ovviato al problema.

Del resto, Malenia ha dato anche il via alla leggenda del guerriero noto come Let Me Solo Her, divenuto nei mesi un vero e proprio mito. Ora, però, sembra che un giocatore e il suo gruppo di amici siano andati ancora oltre.

Come riportato anche via Reddit, un giocatore di Elden Ring non particolarmente esperto nei giochi targati From ha ricevuto un regalo realmente sorprendente in occasione del suo compleanno.

I suoi coinquilini gli hanno infatti regalato una vera e propria targa commemorativa, la quale testimonia i 206 tentativi necessari ad abbattere Malenia.

Poco sotto, il regalo che nessun fan dei soulslike vorrebbe mai ricevere (o forse sì).

Sicuramente, si tratta in ogni caso di un oggetto da esporre con una certa fierezza tra le mura della propria casa, sebbene oltre duecento morti per portare a casa la vittoria contro il boss in questione non siano proprio pochissime.

Restando in tema, il publisher Bandai Namco ha da poco reso noto che Elden Ring ha piazzato un numero realmente sorprendente di copie dal lancio, avvenuto solo alcune settimane fa.

Ma non solo: Batman in persona è stato incluso nel soulslike di From da un bravissimo modder, portando così un pizzico di Gotham City nel gioco.

Infine, per non farci mancare niente, avete visto anche che battere i boss facoltativi può risultare a volte una passeggiata di salute?