Le copie vendute di Elden Ring hanno raggiunto un numero fuori scala

Elden Ring, l’ultimo souslike targato FromSoftware, ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei giocatori: ora, è stato reso noto che il gioco ha piazzato un numero realmente sorprendente di copie dal lancio.

Il nuovo open world prodotto da Bandai Namco Games (potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è stato infatti premiato dai giocatori di tutto il mondo.

L’ultimo titolo di From è stato infatti un successo davvero ogni oltre aspettativa, infrangendo un gran numero di record, a cui ora se ne aggiunge un altro davvero notevole.

Come riportato anche da PSU, Bandai Namco Games ha rivelato che Elden Ring è stato venduto in 13,4 milioni di copie in tutto il mondo al 31 marzo 2022, con 1,4 milioni di unità solo in quel mese specifico.

Tenete presente però che le spedizioni non sono vendite effettive, ma rappresentano piuttosto il numero di unità inviate ai rivenditori (nonostante si tratti in ogni caso di copie destinate alla vendita in tempi brevi).

Si tratta comunque di un numero realmente impressionante, visto che di fatto Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie al 12 marzo scorso.

Il gioco è stato il più grande lancio europeo per una nuova IP dopo Tom Clancy’s The Division uscito nel 2016, ricevendo recensioni estremamente positive.

Bandai Namco Games ha inoltre precedentemente descritto Elden Ring come un franchise, il che significa che potremmo avere sequel e/o vari prodotti trasversali (non necessariamente videogiochi) nei prossimi mesi.

Ricordiamo che pochi mesi fa il gioco era già diventato il titolo di maggior successo dei soulslike di FromSoftware, genere videoludico dove si includono non solo i celebri Demon’s Souls e Dark Souls, ma anche Bloodborne e Sekiro.

