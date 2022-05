Addio, Let Me Solo Her: la leggenda saluta Elden Ring

Non conoscete Let Me Solo Her? In caso di risposta negativa con molta probabilità vi siete lasciati scappare un vero e proprio mito che rimarrà per sempre impresso nel cuore dei giocatori di Elden Ring.

Il soulslike di FromSoftware (che potete recuperare su Amazon a ottimo prezzo) ha visto infatti l’ingresso in scena di un vero e proprio eroe della community di giocatori.

Questi, piuttosto che un cavaliere in armatura splendente, è un guerriero quasi completamente nudo e con un vaso in testa al posto dell’elmo che aiuta i giocatori a sconfiggere Malenia, uno dei boss più difficili del gioco.

E se qualcuno ha deciso di renderlo eterno, grazie ad una mod che vi permette di evocarlo sempre, sembra però che il suo compito nell’Interregno sia arrivato alla fine.

Stando a quanto reso noto sui social (via The Gamer), Let Me Solo Her ha finito di affrontare Malenia, arrivando a sconfiggere la temibile ed implacabile Empirea per la 1000ima volta.

Dopo il traguardo, sembra infatti che il paladino abbia deciso di ritirarsi per sempre: vero anche che Bandai Namco sembra aver già contattato il giocatore con la promessa di un “regalo” non meglio specificato: che la leggenda sia destinata a continuare? Ora come ora nessuno può saperlo.

Poco sotto, il tweet con il saluto finale di Let Me Solo Her:

Restando in tema, non sarà un eroe intrepido come Let Me Solo Her, ma dopotutto parliamo di Batman in persona, incluso nel soulslike di From da un bravissimo modder.

Ma non solo: avete letto anche che il publisher Bandai Namco ha da poco reso noto che Elden Ring ha piazzato un numero realmente sorprendente di copie dal lancio, avvenuto solo poche settimane fa?

Infine, parlando di momenti epici di un certo livello, l’incantesimo Full Moon di Rennala può essere molto più coreografico del previsto, specie quando si tratta di co-op.