In Elden Ring potete uccidere alcuni boss con un solo colpo, ma a una condizione

Continuano ancora ad emergere testimonianze realmente sorprendenti relativamente a Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti e la cui difficoltà viene spesso paragonata agli altri soulslike: a quanto pare, però, battere i boss facoltativi può risultare a volta una passeggiata di salute.

Il nuovo open world ha consentito a tanti giocatori inesperti di avvicinarsi alle insidie del gioco, sebbene gli scontri coi boss restino tutto fuorché facili.

Del resto, il gioco non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, sebbene qualcuno abbia ora testimoniato che con un minimo di perseveranza si possono ottenere grandi risultati.

Che ci fossero giocatori in grado di battere Rennala in meno di un minuto è cosa nota, sebbene ora qualcuno è riuscito a spazzare via Soldier of Godrick in un colpo solo.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura di FromSoftware, proseguite a vostro rischio.

Via Reddit, il giocatore noto come ‘Imma-Come’ ha infatti portato a casa un risultato realmente sorprendente, ma sicuramente frutto di tanta pazienza.

Il Senzaluce ha infatti pubblicato una clip in cui lo vediamo asfaltare Soldier of Godrick – boss facolativo del gioco – con un singolo e letale attacco.

Il perché è presto detto: dopo ben 400 ore di gioco, il personaggio principale è così forte che basta infatti un solo colpo ben piazzato di Lightning Spear per mandare il boss al tappeto.

Ovviamente, nonostante la cosa non sia per nulla scontata, anche gli altri nemici patiranno e non poco il livello di esperienza accumulato, ragion per cui il consiglio è come sempre quello di accumulare quante più Rune possibili (a tal proposito, avete già dato un’occhiata a questa mappa decisamente utile?).

Restando in tema di imprese epiche, un altro giocatore ha impiegato un totale di 32 secondi per battere i boss finali del gioco.

Ma non solo: avete letto anche che un utente è invece riuscito a sfuggire a un’invasione in Elden Ring fingendosi un personaggio non giocabile?