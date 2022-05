Batman ha scambiato l’Interregno di Elden Ring per la sua Gotham City

Elden Ring è stato letteralmente preso d’assalto da mod di ogni genere nel corso delle ultime settimane: ora, però, è il turno del Cavaliere Oscuro per antonomasia, ossia Batman.

Il gioco (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti terreno fertile per i modder, i quali si sono sbizzarriti con le creazioni più astruse.

Ad esempio, la mod che unisce Harry Potter e il suo mondo magico in Elden Ring offre un risultato in grado di farci ingannare l’attesa di Hogwarts Legacy.

Senza contare anche l’inclusione di Link dalla saga di The Legend of Zelda, dando così un tocco di soulslike alla celebre serie Nintendo.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’utente ‘az3163693’ ha rilasciato una mod piuttosto interessante per Elden Ring, che permette ai giocatori PC di giocare nei panni del Cavaliere Oscuro.

Tuttavia, questa mod non presenta nessuna delle mosse di Batman dei giochi della serie Arkham. In quanto tale, e in altre parole, si tratta solo di un cambio di skin per il proprio personaggio.

La buona notizia è che la mod di Batman mette in mostra un mantello con una fisica davvero all’altezza delle aspettative. Quindi, anche se non ci sono mosse personalizzate per il combattimento in mischia, Batman si muoverà realisticamente con il suo iconico mantello.

È possibile scaricare la mod di Batman da questo indirizzo, ovviamente in forma assolutamente gratuita (rimpiazzando il Confessor Set).

Restando in tema, avete letto che Bandai Namco ha reso noto che il gioco ha piazzato un numero realmente sorprendente di copie dal lancio?

Ma non solo: avete visto anche che l’incantesimo Full Moon di Rennala può essere molto più coreografico del previsto, specie quando si tratta di co-op?

Infine, durante l’ultimo Indie World sono stati svelati molti nuovi giochi per Nintendo Switch, tra cui anche un soulslike subacqueo che poco c’entra con Elden Ring.