Malenia ora è ancora più difficile da battere, dopo l’ultima patch di Elden Ring

Malenia è senza dubbio uno dei boss più difficili che si possano affrontare in tutto l’Interregno di Elden Ring, diventando in breve tempo un personaggio iconico dell’avventura realizzata da FromSoftware.

La battaglia ha creato grossi grattacapi a tutti i fan di Elden Ring (potete acquistare la bellissima Launch Edition in offerta su Amazon), anche se ultimamente era emerso un eroe diventato in breve tempo l’idolo della community.

Un utente che impersona un Senzaluce seminudo ha infatti aiutato tutti gli altri avventurieri a sconfiggere Malenia, dopo che lui stesso ha impiegato ben 242 tentativi per riuscire a batterla.

Evidentemente, l’impresa non deve essere passata inosservata agli sviluppatori: l’aggiornamento 1.04 di Elden Ring rilasciato nelle scorse ore ha infatti introdotto modifiche per rendere la sfida contro Malenia ancora più difficile da portare a termine.

Uno dei metodi più popolari diffusi tra i fan per riuscire a vincere contro questo pericoloso boss era infatti sfruttare l’incantesimo Swarm of Flies, che consentiva di causarle un sanguinamento sempre più efficace per ridurre la sua vita nel più breve tempo possibile.

Tra i nerf implementati nella patch non è dunque passato inosservato quello relativo a questa magia: viene infatti segnalato che è stato ridotto l’incremento di perdita del sangue dei nemici, rendendo così questo metodo molto meno efficace (via IGN.com).

La scoperta ha inevitabilmente frustrato i fan, che hanno segnalato come l’aggiornamento ha di fatto «patchato come sconfiggere Malenia» per molti giocatori.

Basically you patched how to beat Malenia with Swarm! — GG_Elitee (@GG_Elitee) April 19, 2022

Well rip everyone who went to help with co op for Malenia and spammed this ( including myself ) pic.twitter.com/FIAc0KFBNX — Franky・D・Thanatos – New Elden Lord (@Shi_N0_Gekai) April 19, 2022

Come se questo cambiamento non fosse già sufficiente, la community ha anche scoperto quello che sembra essere un nuovo bug, che rende il boss ancora più aggressivo e difficile da buttare giù: adesso infatti è in grado di curarsi molto più spesso.

Malenia solitamente è infatti in grado di curarsi subito dopo aver inflitto un colpo ai propri avversari, ma sembra che dopo l’ultima patch riesca a guarire le sue ferite perfino dopo che i suoi attacchi non vanno a segno, rendendo il tutto inevitabilmente molto più frustrante.

Trattandosi con molta probabilità di una meccanica non prevista, è probabile che nei prossimi giorni arriverà un nuovo aggiornamento per riportare Malenia allo stato originale: nel frattempo, suggeriamo di utilizzare ancora più cautela nelle vostre battaglie.

Fortunatamente il boss non sembra aver subito ulteriori cambiamenti rilevanti: significa che potrete ancora utilizzare un trucco per bloccare il suo attacco più forte.

Ricordiamo che il nuovo aggiornamento ha anche introdotto una modifica fondamentale che dovrebbe aver messo la parola fine ai ban inaspettati, arrivati per via di un oggetto «a luci rosse» non autorizzato introdotto da hacker in altri mondi.