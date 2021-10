Minecraft, con questa mod l’erba diventa realistica e next-gen

Se esiste una lista di videogiochi immortali, ci va assolutamente inserito Minecraft, il videogioco-fenomeno di culto di Mojang-Microsoft che continua ad essere al centro delle attenzioni.

Un videogioco che ormai ha valicato la definizione di videogioco stesso, diventando un brand fortissimo anche con prodotti che con i videogiochi non c’entrano niente.

Ed è stato giocato anche in Vaticano. Sì, per quanto possa essere difficile da credere, Minecraft piace proprio a tutti.

Recentemente, il protagonista di Minecraft è entrato anche nel roster dell’ultimo Smash Bros, con una controversia legata ad una censura abbastanza curiosa.

Una cosa che aiuta sicuramente il successo di titoli del genere è la possibilità di personalizzazione, sia all’interno del gioco che attraverso le mod.

Che siano mod che aggiungono elementi di gioco, o che lo rendono più bello a livello tecnico, Minecraft ha avuto la sua dose di modifiche attraverso il contributo dei fan.

Una delle ultime, riportata da PC Gamer, potenzia notevolmente la resa dell’erba rendendola realistica e next-gen, almeno su PC performanti.

Il lavoro grafico è stato realizzato dal modder NicoRTX, che come potrete intuire dal nome è un appassionato di PC gaming, ed ha voluto donare a Minecraft un aspetto nuovo.

Una mod molto pesante dal punto di vista tecnico che, tra un commento scherzoso e forse altri meno, ha mandato a fuoco alcuni PC degli utenti di Reddit.

Nonostante ciò, la mod è piaciuta così tanto che gli stessi utenti hanno espresso apprezzamento, dichiarando che l’erba realistica è «la cosa più soddisfacente che Minecraft dovrebbe aggiungere».

I modder sono in grado di fare veri e propri miracoli, così come di rivitalizzare vecchi prodotti. Avete visto la tuta da Doom Slayer di Jill Valentine?

Altre, invece, sfruttano l’occasione per creare momenti decisamente comici, come la mod di Mass Effect a tema Among Us.

Avreste mai pensato di diventare i boss di Dark Souls III? Ovviamente lo potete fare grazie ad una mod.