Dark Souls III, con questa mod potete diventare uno dei boss del gioco

Ci sono tanti modi per vendicarsi della cattiveria di un gioco come Dark Souls III, e uno di questi è utilizzare le mod per scagliare tutta la propria furia contro i nemici.

L’ultimo capitolo della saga di From Software ha lasciato un grande vuoto nei cuori dei giocatori, che però si stanno sbizzarrendo con le mod più improbabili.

C’è chi è riuscito a far diventare i nemici di Dark Souls III, addirittura degli alleati, con un espediente semplice quanto geniale.

Mentre si scoprono dettagli interessanti ed inediti sui boss del gioco, tra cui uno di questi che diventa così debole da risultare commovente.

Una delle ultime mod di Dark Souls III vi farà invece sentire molto più forti, un po’ come quando sconfiggete i migliori boss di Sekiro.

La mod, riportata da DSOG, permette ai giocatori di vestire i panni niente meno che dei boss del gioco, con i quali potrete affrontare tutta l’avventura.

Il contenuto è stato creato dal modder thefirsthunterapprendice, è in lavorazione e presto sarà completa. Intanto, però, potete vedere il risultato:

La mod permette, come vedete, di vestire i panni di alcuni dei boss del gioco, e giocare esattamente come sempre a Dark Souls III.

Ma non si tratta solo di una skin, perché ogni boss ha le sua armi e mosse originali, così da diventare esattamente quel boss specifico.

La mod non è attualmente completa al 100%, ma è possibile scaricare una versione funzionante da questo indirizzo.

Nel frattempo, qualcuno ha utilizzato una IA per rendere i personaggi più realistici, con risultati tra l’esilarante e il mostruoso.

Di recente è venuto fuori che Dark Souls, dal primo capitolo, ha rischiato di chiamarsi con un nome diverso, a dir poco imbarazzante.

La serie, da poco, ha festeggiato i dieci anni dall’uscita del primo capitolo, e c’è chi ha creato una torta a tema per celebrare nella giusta maniera l’anniversario.