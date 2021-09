Mass Effect, una mod rende i Razziatori più “sospetti” del solito

Dopo aver giocato con gioia Mass Effect Legendary Edition, che ci ha permesso di tornare ancora una volta nel mondo di Bioware, c’è chi non si sta frenando con le mod.

La nuova edizione è arrivata a colmare la sete dei fan della space opera di Bioware, in attesa di sapere qualcosa di nuovo sul futuro della saga.

Intanto, Mass Effect 5 si doterà di un engine di gioco nuovo, che servirà a distanziare evidentemente il nuovo processo produttivo da quello degli episodi precedenti.

Mentre per quanto riguarda gli altri progetti dedicati a Mass Effect, film e serie tv sono ancora delle cose molto lontane.

Nel frattempo, c’è chi si sta divertendo a modificare Mass Effect 3 in maniera abbastanza particolare, chiamando in causa… Among Us.

Il tutto ovviamente con delle immancabili mod, come riporta PC Gamer.

Sostituire dei personaggi con degli altri, provenienti da altri videogiochi e non solo, è una delle pratiche più amate dai modder, e in questo caso i Razziatori diventano gli astronauti di Among Us.

Precisamente, tutti i Razziatori di classe Sovereign sono stati trasformati negli impostori dell’amato titolo multiplayer.

L’effetto è ovviamente esilarante, perché i personaggi di Among Us diventano giganteschi e svettano sulla povera popolazione inerme che non può fare nulla per contrastarli.

Se prima c’era qualche dubbio sul fatto che i Razziatori potessero essere o meno delle minacce per la galassia, perché mossi da motivazioni segrete, adesso sono sicuramente almeno più… “sospetti”.

