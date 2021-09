Resident Evil 3, Jill diventa un Doom Slayer grazie ad una mod

Se un gioco come Resident Evil 3 non è stato accolto in maniera ottimale da pubblico e critica, ci pensano le mod a continuare a tenerlo in vita e riaccendere l’interesse dei giocatori.

Il titolo, uscito lo scorso anno come remake dell’originale per PlayStation, non è riuscito a sopravvivere all’hype generato dall’ottimo lavoro fatto sul remake del precedente episodio.

Anche su PlayStation 5, a sorpresa, il remake di Resident Evil 3 sfrutta una funzionalità di Dualsense mai vista prima.

E non è la prima volta che Jill viene modificata da una mod, perché di recente qualcuno l’ha trasformata in un’altra protagonista di un amato gioco PlayStation.

Come segnala DSOG, c’è chi ha voluto rendere la già tosta e caparbia Jill Valentine ancora più temibile a Raccoon City.

Il modder 4Kodda ha infatti pubblicato una mod stupenda per Resident Evil 3, che veste l’eroina del gioco con la tuta indossata dal Doom Slayer in Doom Eternal.

Come potete vedere dalle foto, il lavoro del modder è certosino perché non ha semplicemente incollato la tuta intorno a Jill, ma l’ha modellata per renderla attinente con la fisicità della protagonista.

Il risultato lo fa sembrare un crossover perfetto tra i titoli Capcom e Bethesda, quasi una skin ufficiale che si potrebbe trovare a pagamento in un DLC.

Se volete provare anche voi questa mod, potete scaricarla da Nexusmod seguendo questo indirizzo.

Inutile dire che, come tutte le mod, la tuta da Doom Slayer per Jill Valentine è compatibile solo con la versione PC di Resident Evil 3.

