Yankee Candle | Le migliori per Natale 2021

Le candele sono un vero e proprio must per chi desidera rendere la casa più natalizia e l’aria più profumata. Yankee Candle è un marchio estremamente famoso e conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni dalle fragranze uniche e dagli ingredienti di alta qualità.

La cera, gli aromi, il vetro e gli stoppini di ogni candela sono il risultato di un’attenta ricerca mirata alla creazione di un prodotto qualitativamente impeccabile, sia dal punto di vista dei materiali di costruzione, che dal lato dell’efficacia. La linea natalizia di candele Yankee Candle presenta una grandissima varietà di aromi pensati per venire incontro a tutti i gusti. Ecco quali sono le migliori da acquistare e regalare a Natale 2021.

Le migliori Yankee Candle per Natale

Yankee Candle: calendario dell’avvento a ghirlanda

La scelta migliore per un dicembre all’insegna del profumo

Il calendario dell’avvento a ghirlanda di Yankee Candle è un vero must per chi vuole iniziare a vivere nel vero spirito del Natale già dall’inizio del mese. La sua confezione ottagonale a forma di ghirlanda e i suoi bellissimi disegni natalizi lo rendono l’oggetto perfetto per trasformare ogni giorno di dicembre in un momento speciale, o un ottimo regalo per un amico o una persona cara. Dietro alle caselline ci sono 24 candele tea light profumate in otto diversi colori e fragranze: nello specifico, troverete tre candeline Twinkling Lights, tre Christmas Market, tre Letters to Santa, tre Christmas Eve Cocoa, tre Snowflake Cookie, tre Angel’s Wings, tre Candlelit Cabin e infine tre Christmas Cookie. Ma non è tutto: all’interno della confezione troverete anche un porta candela tea light col marchio Yankee Candle. Inoltre, acquistando il calendario dell’avvento a ghirlanda avrete la possibilità di provare tutte le fragranze festive disponibili nel 2021.

» Clicca qui per acquistare il calendario dell’avvento a ghirlanda di Yankee Candle

Yankee Candle Christmas Magic

Il profumo perfetto per le vacanze natalizie

La Yankee Candle Christmas Magic è la candela perfetta per diffondere in tutta la casa una fragranza tipicamente natalizia. Il suo profumo è stato studiato proprio per portare tra le mura di casa la vera essenza dei boschi innevati: accendendola potrete godervi un intenso aroma di legno di Cedro, Betulla, Aghi di Pino, Bergamotto, Mandarino ed Eucalipto. La Christmas Magic grande viene venduta in un’elegante giara di vetro il cui design è ispirato agli antichi vasi delle farmacie. Grazie al comodo coperchio bombato in vetro sarà ancora più facile mantenere la fragranza nei momenti in cui la candela è spenta. Lo stoppino è invece realizzato in fibre naturali al 100% e garantisce una combustione di oltre 150 ore. Potrete acquistare la stessa candela in altri tre formati, ovvero medio, piccolo e nella confezione da sei lumini.

» Clicca qui per acquistare la Christmas Magic di Yankee Candle

Yankee Candle Christmas Garland

La migliore per gli amanti delle fragranze fresche

La Yankee Candle Christmas Garland viene venduta negli stessi formati della Christmas Magic: sarà possibile acquistare la versione in giara di vetro con coperchio grande, media, piccola o la confezione da sei lumini. In questo caso la fragranza che si sprigionerà nell’aria è molto più fresca: l’intera casa profumerà di aghi di pino e mirtilli rossi. L’aroma di questa candela è stato studiato appositamente per ricordare le classiche e profumatissime ghirlande natalizie costruite con rametti di abete appena tagliati. Anche in questo caso sarà garantita una combustione di oltre 150 ore.

» Clicca qui per acquistare la Christmas Garland di Yankee Candle

Yankee Candle set regalo 4 candele

Il regalo di natale perfetto

Il set regalo da 4 candele di Yankee Candle è la soluzione perfetta per un regalo economico ma di classe. La confezione sui toni del blu è decorata con grande cura con bacche, foglie di agrifoglio e palline natalizie. Il pacco regalo contiene quattro candeline dalla durata di 15 ore l’una in quattro diverse profumazioni natalizie: oltre alla classica Letters to Santa, troverete Christmas Eve Cocoa, Tree Farm Festival e Twinkling Lights.

» Clicca qui per acquistare il set regalo 4 candele di Yankee Candle

Yankee Candle Christmas Cookie

Un profumo di biscotti natalizi che non finisce mai

La Yankee Candle Christmas Cookie viene venduta negli stessi formati di Christmas Magic e Christmas Garland: questa volta la candela sarà bianca e avrà un dolce profumo di torta alla vaniglia e biscotti natalizi. Anche in questo caso il cero sarà arricchito da un’elegante giara di vetro e da un coperchio la cui funzione è quella di mantenere la fragranza.

» Clicca qui per acquistare la Christmas Cookie di Yankee Candle

Yankee Candle Set regalo 8 candele

Un regalo elegante e profumato

Il set regalo da 8 candele di Yankee Candle è un perfetto dono natalizio per amici e parenti. La confezione grande ed elegante sui toni del bianco è decorata finemente con tanti fiocchi di neve dorati. All’interno della scatola troverete invece una selezione dei migliori prodotti Yankee Candle natalizi: oltre a una Christmas Magic in formato grande, il pacchetto include una Angel’s Wings media, sei lumini da 15 ore l’uno (nelle profumazioni Sparkling Cinnamon, All is Bright, Snow in Love, Spiced Orange, Evergreen Mist e Warm Cashmere), un elegante paralume e un taglia stoppino. Essendo la confezione così ricca, il prezzo del set è leggermente più alto rispetto a quelli sopraccitati.

» Clicca qui per acquistare il set regalo 8 candele di Yankee Candle

Yankee Candle confezione regalo

Tre lumini natalizi per profumare le feste

Ecco un’altra confezione regalo da tre lumini di Yankee Candle più piccola ma estremamente particolare. Questa volta il pacchetto è a forma di albero di natale e sui toni del rosso. All’interno troverete tre candeline festive in tre diverse colorazioni (bianco, rosso e verde) e profumazioni: oltre all’amatissima candela natalizia Letters To Santa, potrete profumare la vostra casa con Twinlking Lights e Tree Farm Festival. La confezione regalo Yankee Candle a forma di albero di Natale è la soluzione perfetta per un regalo piccolo, economico e molto festivo.

» Clicca qui per acquistare la confezione regalo di Yankee Candle

Yankee Candle calendario dell’avvento a libro

Il perfetto conto alla rovescia in attesa del Natale

Il calendario dell’avvento a libro di Yankee Candle è l’idea perfetta per rendere speciale ogni giorno in attesa del giorno di Natale e per regalare la stessa gioia a un amico. La confezione elegante sui toni del blu presenta tante decorazioni tipicamente natalizie, con bacche di agrifoglio, rametti di pino e fiocchi di neve colorati, e delle dimensioni più grandi rispetto agli altri due modelli. Il grande fiocco dorato dà un tocco di classe alla scatola, facendola somigliare a un vero pacco regalo. Dietro a ogni casellina troverete un lumino da 15 ore o una candela tea light festiva nelle fragranze Twinkling Lights, Christmas Market, Letters To Santa, Christmas Eve Cocoa, Snowflake Cookie, Christmas Magic, Snow in Love, Candlelit Cabin, Christmas Cookie, Christmas Eve, Holiday Hearth, All is Bright e Cinnamon Stick. Oltre a tutto ciò, la scatola contiene anche un porta candela di vetro decorato con stelline dorate e argentate.

» Clicca qui per acquistare il calendario dell’avvento a libro di Yankee Candle

Yankee Candle calendario dell’avvento 18 candele

Perfetto per rendere speciali tutti i giorni di dicembre

Il calendario dell’avvento 18 candele di Yankee Candle è leggermente diverso da quelli descritti in precedenza. Al suo interno troverete 18 lumini da 6 ore l’uno in sei diverse colorazioni e profumazioni, ovvero Twinkling Lights, Tree Farm Festival, Letters to Santa, Christmas Eve Cocoa, Candlelit Cabin e Christmas Cookie. Oltre a tutto ciò, troverete un elegante porta candela in vetro. Questa volta la confezione è colorata sui toni del verde ed è decorata con tanti elementi tipici della tradizione natalizia.

» Clicca qui per acquistare il calendario dell’avvento 18 candele di Yankee Candle

Yankee Candle Tea Light profumate

Un regalo piccolo ma profumatissimo

Le tea light di Yankee Candle vengono vendute in una confezione piccola ma elegante: al suo interno troverete sei candeline bianche al profumo di vaniglia (All is Bright) e biscotti natalizi dalla durata di 6 ore l’una.

» Clicca qui per acquistare tea light profumate di Yankee Candle