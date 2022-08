I migliori giochi Switch del 2022: la classifica

Nintendo Switch sta indubbiamente avendo un anno ricco di nuove uscite, soprattutto se guardiamo al fronte dei first-party. Ci sono ancora tanti grandi nomi che sono in arrivato da parte della grande N (pensiamo a Splatoon 3, che avrà a breve un Direct, ma anche a Bayonetta 3), ma anche guardandosi indietro in questi mesi del 2022 i nomi di peso non sono mancati.

Così, come abbiamo fatto pochi giorni fa per i migliori giochi PS5 usciti nel 2022, abbiamo deciso di mettere insieme una classifica dei migliori giochi Switch del 2022, almeno fino a questo punto. Per quella di fine anno ci sarà tempo, considerando che ne mancano ancora un bel po’ – come testimonia il nostro calendario delle uscite.

Per compilare la classifica, abbiamo consultato la media voto in centesimi dei diversi giochi (ovviamente nella loro release Switch, in caso di multipiattaforma) così come viene indicata dall’aggregatore Metacritic, che permette di farsi un’idea piuttosto chiara dell’accoglienza avuta dai diversi titoli da parte della critica.

Per questa graduatoria, come anticipato, includeremo solo giochi usciti nel 2022 ed escluderemo eventuali espansioni o DLC che sono stati valutati a parte rispetto all’opera di cui fanno parte.

I migliori giochi Switch del 2022 (fino a ora)

Portal Companion Collection – 95 Xenoblade Chronicles 3 – 89 Neon White – 89 13 Sentinels: Aegis Rim – 88 The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 87 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 87 OlliOlli World – 86 AI: The Somnium Files – NirvanA Initiative – 86 Kirby e la Terra Perduta – 85 SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash – 84 Nobody Saves the World – 84 Infernax – 84 Retro Bowl – 84 Azure Strike Gunvolt 3 – 83 Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – 83

A spuntarla con la medaglia d’oro al collo è il cofanetto dedicato alla celebre saga Portal, che nello sbarco su Nintendo Switch ha ottenuto il favore della critica – e con una media voto davvero difficile da battere. Lo insegue, però, l’ottimo Xenoblade Chronicles 3, che anche il nostro Gianluca Arena ha premiato nella recensione (e che trovate su Amazon, se volete partire all’avventura).

Chiude il podio l’altrettanto ottimo Neon White, una delle grandi sorprese di quest’anno e che abbonda di ingegno e stile. Potete saperne di più nella nostra recensione firmata da Nicolò Bicego.

La classifica abbonda anche di altre piccole perle (pensiamo a OlliOlli World e a Nobody Saves the World), mentre per i first party troviamo Kirby e la Terra Perduta in nona posizione con una media voto molto positiva.

Per scovare altri titoli che hanno rimpolpato la line-up di casa Nintendo bisogna uscire dalla top 15: troviamo infatti Leggende Pokémon Arceus con una media di 83/100 e Triangle Strategy (sviluppato per Switch da Square Enix) sempre a 83/100.

Nel frattempo, se volete un elenco dei migliori giochi disponibili su Switch a prescindere dall’anno di uscita, trovate qui il nostro articolo. Vedremo alla fine dell’anno, invece, come varierà questa classifica.