Migliori giochi su Nintendo Switch | Agosto 2020

Nintendo Switch ha riscosso un successo davvero insperato dopo il flop costituito dalla precedente console della celeberrima casa di Kyoto, Wii U. Il vero punto forte della macchina è la sua capacità, richiamata anche dal nome stesso del prodotto, di essere usata sia come console da casa collegata alla TV della propria camera/salotto che come console portatile, consentendo di giocare anche in mobilità a titoli tripla A.

Ovviamente, le sue vendite straordinarie hanno attirato l’attenzione di un gran numero di software house e sviluppatori indipendenti, i quali hanno iniziato a supportare in modo massiccio la macchina, rimpolpando il catalogo di titoli con prodotti che appartengono ai generi più disperati e generando dei veri e propri piccoli capolavori tecnici, grazie a porting di titoli graficamente impegnativi come The Witcher 3 Complete Edition, Doom o Wolfenstein II.

Dato il vasto numero di videogame disponibili, abbiamo deciso di proporvi una nostra selezione dei migliori giochi per Nintendo Switch con cui divertirvi in questi ultimi scampoli di vacanze estive e, perché no, prendere come spunto per eventuali regali da fare ad amici e/o parenti!

Per la produzione di questo articolo abbiamo suddiviso i titoli in vari generi ed indicato, per ciascuno di essi, quello assolutamente da non perdere per gli appassionati. Per la sua determinazione non abbiamo preso in considerazione solo il mero voto numerico ottenuto dal prodotto sulle nostre pagine, ma la sua superiorità nei vari elementi distintivi del genere di appartenenza, come, ad esempio, la vastità del mondo di gioco e la realizzazione tecnica generale nel caso degli Action RPG.

I migliori giochi su Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of The Wild – Miglior gioco su Nintendo Switch in assoluto

Nonostante sia disponibile anche per la console della precedente generazione di casa Nintendo, Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è conosciuto principalmente come titolo per Switch, anche perché ha accompagnato il lancio della macchina ibrida nel marzo del 2017. In sviluppo per diversi anni, l’ultimo capitolo della rinomata serie The Legend Of Zelda, in attesa del secondo episodio – già annunciato ufficialmente – ci riporta nella terre di Hyrule, ormai dominate da Ganondorf e le sue armate. Il nostro compito, come di consueto, sarà quello di liberare il territorio dalla malvagità incarnata dallo storico avversario di Link. Per la prima volta nella saga, il mondo sarà completamente esplorabile a piacimento, dando completa libertà al giocatore. Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 10, abbiamo affermato che «The Legend of Zelda: Breath of the Wild è l’esempio di come Nintendo abbia persone tra le sue fila in grado di trasformare i successi del passato, con i loro elementi distintivi, in capolavori del presente, e perché no, anche del futuro.»

Super Mario Odyssey – Miglior platform su Nintendo Switch

Il baffuto idraulico italiano è uno dei personaggi più famosi di tutti i tempi e non poteva di certo mancare un nuovo platform a lui dedicato anche su Switch. Super Mario Odyssey trasporterà i giocatori in nuovi mondi ricchi di cose da fare e nemici da affrontare, sempre allo scopo di salvare la principessa Peach dalle grinfie del temibile Bowser. Nel corso del suo viaggio, Mario farà la conoscenza di Cappy, un nuovo amico che consentirà all’eroe di tramutarsi in vari personaggi, dai classici Koopa ad un gigantesco T-Rex. Super Mario Odyssey è davvero un acquisto obbligato per tutti gli appassionati del genere platform e, nella nostra recensione, abbiamo detto che «Super Mario Odyssey è un inno al videogioco, è l’incredibile insieme di possibilità che un cappello è riuscito a creare all’interno del sempreverde mondo Nintendo ed è la continua voglia di reinventarsi e viaggiare con la fantasia.»

Mario Kart 8 Deluxe – Miglior gioco di corse arcade su Nintendo Switch

Quando si parla di titoli multiplayer da giocare insieme ai propri famigliari e amici, la serie di Mario Kart è sicuramente una delle più famose. Mario Kart 8 era già apparso in precedenza su Wii U, ma è tornato su Switch integrando tutti i contenuti aggiunti al titolo nel corso del tempo ed alcune novità, offrendo ai giocatori ben quarantotto piste ed oltre quaranta personaggi tratti dalla saga di Mario o ispirati ad altre opere. Oltre alle gare vere e proprie, è presente anche una modalità Battaglia che vi metterà alla prova in cinque diverse opzioni, ognuna con le proprie regole in otto percorsi studiati appositamente. Mario Kart 8 Deluxe supporta il multiplayer online fino a dodici utenti, mentre in rete locale sino ad otto persone possono sfidarsi contemporaneamente. Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Mario Kart 8 arriva anche su Switch, per rinascere nella forma Deluxe più grande, più bella e più divertente di sempre.»

Bayonetta 2 – Miglior action su Nintendo Switch

Secondo capitolo della serie iniziata su Windows PC, Sony Playstation 3 e Microsoft Xbox 360, Bayonetta 2 viene commercializzato in forma fisica in un unico pacchetto che comprende anche il primo episodio, permettendovi di godere di ben due ottimi titoli al prezzo di uno. La protagonista è ancora una volta la strega Bayonetta, la quale si troverà ad entrare nel regno di inferi per recuperare l’anima di una sua vecchia amica e scoprire di più sul suo oscuro passato. L’azione di gioco è davvero incalzante e sarà possibile esibirsi in letali e spettacolari tecniche che vi permetteranno di fare piazza pulita dei nemici che ostacoleranno il vostro cammino, ma non mancheranno alcune sezioni più particolari che offriranno un valido diversivo. Nonostante l’assenza di vere e proprie novità rispetto alla precedente controparte per Wii U, Bayonetta 2 per Switch rimane un acquisto indiscutibilmente consigliato per tutti gli amanti del genere action, in attesa dell’uscita del terzo capitolo.

Civilization VI – Miglior strategico su Nintendo Switch

Una delle saghe strategiche più famose di tutti i tempi, Civilization, creata dal leggendario Sid Meier, arriva anche su Nintendo Switch, dando la possibilità a tutti gli estimatori del genere di giocare ovunque ad un prodotto di estrema qualità. Ovviamente stiamo parlando di uno strategico a turni in cui l’obiettivo sarà quello di costruire un impero in grado di superare la prova del tempo attraverso periodi storici. Entrando più nello specifico, in Cilivization VI avrete a disposizione sedici nuove civiltà e diciotto nuovi leader, mentre, tra le novità, troviamo anche nuove modalità di interazione con il mondo grazie alla possibilità di espandere le città sulla mappa ed altro ancora. Ricordiamo che il prodotto ha vinto il titolo di “Miglior Gioco Strategico” agli eventi “The Game Awards” e DICE Awards”.

Animal Crossing: New Horizon – Miglior gioco rilassante e potenzialmente infinito su Nintendo Switch

Il 2020 è stato un anno molto particolare a causa della pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19 che ha invaso il mondo intero e ha portato molte persone a rinchiudersi in casa per diverse settimane. Proprio in un periodo così oscuro per la storia dell’umanità, Animal Crossing: New Horizons è arrivato su Nintendo Switch come un fulmine a ciel sereno, dando la possibilità ai giocatori di estraniarsi dalla pesante situazione del lockdown per essere trasportati all’esterno in una vita pacifica e serena su un’isola tropicale. Nel titolo potrete personalizzare la vostra casa ed il personaggio, decorare il paesaggio, godervi un’ampia varietà di attività rilassanti, interagire con altre persone e molto altro ancora. Fino ad otto utenti potranno risiedere su un’isola ed aiutarsi a vicenda sia in multiplayer online che offline. Stando al nostro Nicolò Bicego, che ha firmato la recensione del prodotto, «Animal Crossing: New Horizons rappresenta la perfetta summa di ciò che Animal Crossing è stato fino ad ora, riproponendo quanto di buono fatto dagli episodi precedenti e arricchendolo con nuovi contenuti e nuove meccaniche.»

Super Smash Bros. Ultimate – Miglior picchiaduro su Nintendo Switch

Ultimo capitolo di una serie iniziata su Nintendo 64 vent’anni fa, Super Smash Bros. Ultimate rappresenta il più grande crossover della storia dei videogiochi in quanto al suo interno sono presenti tutti i combattenti già presenti negli episodi precedenti per un totale di ben sessantasei personaggi giocabili di base, a cui se ne sono aggiunti altri nel corso del tempo grazie all’uscita di diversi DLC. Il prodotto si presenta come un picchiaduro adatto sia per i giocatori alle prime armi che per quelli più esperti, grazie a meccaniche semplici da imparare ma allo stesso tempo complesse per essere impiegate al meglio durante gli scontri più concitati. Tra gli “ospiti” più illustri troviamo Simon Belmont (da Castlevania), Solid Snake (da Metal Gear), Ryu (da Street Fighter), Sonic e tanti altri ancora. Gli amanti dei videogiochi a tutto tondo non potranno di certo lasciarsi sfuggire questa pietra miliare che rappresenta una vera e propria enciclopedia interattiva con una mole di contenuti che provoca il proverbiale imbarazzo della scelta.

Octopath Traveler – Miglior gioco di ruolo di stampo classico su Nintendo Switch

Se siete cresciuti negli anni ’90 ed amavate i giochi di ruolo di stampo orientale usciti per Super Nintendo, Sega Mega Drive ed altre console a 16 bit, questo è davvero il titolo che fa per voi e sarà in grado sicuramente di farvi scendere qualche lacrimuccia a causa della nostalgia. Octopath Traveler, pubblicato da Square Enix, è un GDR realizzato con una tecnica 2D-HD che offre una commistione perfetta tra tecniche di rendering moderne ed i cari e vecchi sprite bidimensionali. La trama, piuttosto lunga e complessa, viene raccontata attraverso il punto di vista di otto personaggi, tutti giocabili, ognuno contraddistinto da una storia, caratteristiche ed obiettivi unici. Ovviamente, una grande importanza è stata data alla colonna sonora originale ed al sistema di combattimento, con quest’ultimo che combina elementi tradizionali ad alcuni completamente inediti, come la possibilità di accumulare punti Potenza in ogni turno. Così come gli altri giochi per Nintendo Switch, anche Octopath Traveler si presta bene ad essere usato in mobilità, in modo da trasportarvi in un mondo fantastico ovunque vi troverete.

The Witcher 3 Complete Edition – Miglior action RPG su Nintendo Switch

La versione Nintendo Switch di The Witcher 3 è un vero e proprio miracolo tecnologico. Infatti, dopo diversi rumor che si sono susseguiti nell’arco di svariati mesi, l’annuncio ufficiale vero e proprio è stato accolto con diversi dubbi, data la natura open world del titolo e la sua qualità tecnica. Fortunatamente, i talentuosi ragazzi di Saber Interactive, in collaborazione con CD Projekt RED, hanno svolto davvero un ottimo lavoro, offrendo un prodotto in grado di lasciare a bocca aperta i più scettici e portando l’esperienza completa sulla piccola console ibrida della grande N. The Witcher 3 Complete Edition, oltre ai contenuti del gioco base, infatti contiene anche le due ricche espansioni Hearts of Stone e Blood And Wine, offrendo centinaia di ore di divertimento. Nel caso non ne foste a conoscenza, il protagonista è Geralt di Rivia, cacciatore di mostri mercenario di troverà ad esplorare lussureggianti città ed ambientazioni ed a uccidere tutti i nemici che ostacoleranno le sue missioni. La qualità tecnica, nonostante gli ovvii ridimensionamenti rispetto alle edizioni per le console più potenti, rimane di ottima fattura e sicuramente la possibilità di affrontare l’avventura anche mentre vi trovate fuori casa costituisce certo un vantaggio non da poco.

Doom – Miglior sparatutto in prima persona su Nintendo Switch

Dopo la pubblicazione del terzo capitolo della serie – e la relativa espansione – la saga di Doom è un po’ sparita dalle scene, rivitalizzata solo da riedizioni dei precedenti episodi. Questa situazione è durata sino al 2016, quando id Software ha lanciato il reboot vero e proprio della serie, chiamandolo semplicemente Doom, offrendo uno sparatutto in prima persona di qualità che ha convinto anche i più scettici sul ritorno dello storico titolo ai fasti di un tempo. Il titolo è approdato anche su Nintendo Switch e, grazie al lavoro di Panic Button, il risultato finale è stato addirittura sopra le aspettative. Nonostante i doverosi tagli a livello tecnico, il gioco risulta ugualmente molto giocabile, divertente e con tutti i contenuti presenti nelle versioni per le macchine dotate di maggiore potenza, con il vantaggio non trascurabile di non essere limitato ad una postazione fissa. Se siete appassionati del genere, Doom è un prodotto che non può mancare assolutamente nella vostra collezione.

Splatoon 2 – Miglior sparatutto online su Nintendo Switch

Se amate gli sparatutto e cercate un titolo molto divertente ed originale da giocare con i vostri amici, Splatoon 2 è quello che fa per voi! Il primo capitolo, apparso originariamente su Wii U, aveva saputo catalizzare l’attenzione del pubblico grazie al suo gameplay frenetico ed alla grafica molto colorata che donava un look particolare al titolo. Il secondo episodio, uscito per Nintendo Switch, porta il tutto ad un livello superiore, offrendo nuovi livelli, stili, armi e molto altro. Oltre alle modalità multiplayer locali ed online, il gioco propone una ricca campagna single player nella quale Stella, una delle Sea Sirens, è scomparsa e Marina vi ha incaricato di trovarla.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Miglior gioco di ruolo di stampo occidentale su Nintendo Switch

Uno dei titoli più popolari di tutti i tempi, The Elder Scrolls V: Skyrim, è approdato anche sulla console ibrida di casa Nintendo nella sua versione completa che comprende, oltre al gioco base, anche le espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn, offrendo centinaia di ore di divertimento. Il capolavoro dei Bethesda Games Studios vi permetterà di immergervi in un vasto mondo fantasy nel quale potrete essere chi volete e fare ciò che desiderate ovunque – sia sulla TV di casa che in mobilità. Nella nostra recensione abbiamo detto che «il porting per la piccola della casa di Kyoto ha fatto riaffiorare dolci ricordi, quelli legati al primo indimenticabile viaggio nella regione settentrionale di Tamriel, una landa caratterizzata da un’atmosfera magica, un mondo brulicante di attività da cui lasciarsi catturare fino a perdere la cognizione del tempo.»

