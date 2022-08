Nintendo Direct annunciato per il 10 agosto (su un singolo gioco)

Nintendo ha appena annunciato un nuovo Direct per il prossimo 10 agosto, della durata di mezz’ora. L’evento sarà dedicato interamente a Splatoon 3.

L’evento si terrà alle 15 ora italiana: poco sotto, il tweet di Nintendo Italia che conferma ufficialmente la notizia. Ricordiamo che il gioco uscirà in esclusiva su Switch (potete acquistare la console in consegna rapida su Amazon).

Non si tratterà ovviamente di un live streaming lungo e corposo come l’Xbox + Bethesda Showcase di giugno, ma è pur vero che i fan della Grande N aspettavano che Nintendo annunciasse qualcosa.

Come riportato su Twitter, mercoledì di questa settimana sarà quindi il giorno delle novità sul prossimo capitolo della saga di splattatutto della Casa di Mario.

Alle 15:00 del 10/08 andrà in onda uno #Splatoon3 Direct! Seguilo con noi per scoprire circa 30 minuti di nuove informazioni sul gioco! Appuntamento qui: https://t.co/gzNjVJnjYk pic.twitter.com/jmFrtFjrfA — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 8, 2022

Splatoon 3 vedrà la luce il 9 settembre 2022, poco dopo l’estate e pronto per un autunno pieno di sparatorie coloratissime e splattate senza alcuna esclusione di tutti.

Ma è tutto, visto e considerato che questo terzo capitolo continuerà a puntare anche sulle modalità PvE (fiore all’occhiello dell’esperienza, oggi come ieri).

Il gioco avrà in ogni caso dalla sua anche una campagna per giocatore singolo, oltre a una nuova versione della modalità cooperativa Salmon Run. La descrizione ufficiale del gioco, via sito ufficiale, recita:

Frenetiche battaglie a squadre tutte a base d’inchiostro, una marea di livelli, mosse, armi, modalità e mode che non avevi ancora visto e una nuova, assolatissima, regione: tutto questo e molto altro ti attende in Splatoon 3 per Nintendo Switch!

Nella modalità singleplayer, i giocatori aiuteranno Numero 3 a combattere gli Octariani per svelare i segreti di Alterna e della melma pelosa.

Tutti i dettagli della Switch OLED personalizzata con i colori e le decalcomanie che ricordano proprio Splatoon 3 li trovate nella nostra notizia dedicata.

Se invece semplicemente non vedete l’ora di mettere le mani sul nuovo Splatoon 3, potete farlo seguendo i nostri consigli per i preordini.