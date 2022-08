I 5 migliori giochi gratis per questo weekend (e per Ferragosto)

Si sta affacciando alle nostre porte quello che sarà finalmente un weekend lungo e presumibilmente godibile (speriamo anche non troppo caldo, magari): lunedì sarà infatti Ferragosto, il che significa che moltissimi sono in ferie e si godranno un po’ di meritato relax.

Nel relax rientrano come sempre anche i videogiochi: se, quindi, state cercando qualcosa di nuovo da giocare ma non volete spendere nemmeno un euro, abbiamo deciso di segnalarvi 5 giochi gratis che sono molto caldi, in questo momento, e che potrebbero tenervi compagnia durante le vostre vacanze.

Multiversus, il gioco del momento

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Non giriamoci intorno: era nato come un curioso clone di Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon), ma Multiversus è diventato invece agli occhi del pubblico un vero e proprio fenomeno. Con il suo roster fuori di testa ricchissimo di stelle Warner – i personaggi vanno da Arya Stark de Il Trono di Spade a Bugs Bunny, per capire i toni – il gioco sta facendo segnare record su record.

Poche ore fa ha annunciato finalmente la data per il debutto della prima stagione, ma niente paura: potete giocarci gratis nella sua open beta e continuare a farlo, perché anche dopo la release definitiva il gioco rimarrà free-to-play. Insomma, se vi state chiedendo di cosa diavolo stiano parlando tutti quando si lamentano di un Bugs Bunny dedito alle risse, potete scoprirlo in prima persona.

Una normale giornata in Multiversus

Apex Legends (c’è una nuova stagione!)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS, Android

Il battle royale di Respawn Entertainment sta avendo un impressionante picco di giocatori attivi, complice anche l’arrivo di una stagione inedita. Ecco che così Apex Legends è tornato sugli scudi per gli amanti degli sparatutto. Dal 9 agosto – ossia pochissimi giorni fa – è stata lanciata Caccia, la stagione che propone una nuova Leggenda e vi permette di esplorare un’ambientazione completamente inedita, il Canyon dei Re.

Qualsiasi cosa pensiate dei battle royale (o se, come la sottoscritta, siete un po’ troppo vecchi per riuscire davvero a trionfare quando li provate), Apex si è ritagliato un suo longevo posto in questo panorama, con una fanbase che potrebbe accogliervi a partire da questo weekend, visto il lancio dei nuovi contenuti.

Fall Guys (è estate, no?)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Aveva debuttato in realtà in un’altra estate, ma è in questa che è diventato gratis: stiamo parlando di Fall Guys, che tempo addietro definimmo come un Takeshi’s Castle ancora più fuori di testa e interattivo. Una definizione che troviamo ancora calzante e che potrebbe avervi già da sé spinto a scaricare il gioco per provarlo.

In una serie di percorsi, dovete cercare di arrivare velocemente al traguardo lasciandovi alle spalle gli avversari, così da emergere come i vincitori finali. Peccato che questi siano minati da insidie di tutti i tipi (tra pavimenti che svaniscono ed eliche che vi buttano nel vuoto) che causeranno a voi e i vostri amici più di una risata.

Takeshi's Castle, sei tu?

eFootball, perché torna la Serie A

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Chi ama il calcio sa che questo non è il weekend di Ferragosto e basta: è il weekend di Ferragosto in cui ricomincia il campionato di Serie A. Se siete in clima partita e state aspettando il ritorno in campo della vostra squadra del cuore, eFootball potrebbe tenervi bene impegnati.

Il calcistico gratis di Konami, erede del fu Pro Evolution Soccer, si sta preparando a lanciare la nuova stagione 2022/2023, ma nel frattempo potete cominciare a giocare per costruire la vostra squadra perfetta. Vale anche la pena ricordare che è il videogioco ufficiale di Milan, Inter, Lazio, Roma, Napoli e Atalanta, quindi i loro stemmi e le loro divise sono riprodotti con licenza all’interno di eFootball.

eFootball è disponibile gratis

Brawlhalla (fan di Assassin’s Creed, ci siete?)

Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android

Chiudiamo praticamente come avevamo iniziato, perché Brawlhalla è un gioco di combattimento dove dovete scagliare il vostro avversario fuori dall’ambientazione, come in Smash o come in Multiversus. È disponibile gratis e conta su un roster davvero ricco (tra cui i personaggi di Street Fighter). Tuttavia, di recente ha fatto parlare di sé soprattutto per l’arrivo dei protagonisti di Assassin’s Creed.

Se, quindi, vi siete appassionati alle vicende di Eivor (Assassin’s Creed Valhalla) ed Ezio Auditore (da Assassin’s Creed II in poi), sappiate che i due iconici assassini sono protagonisti anche delle risse di Brawlhalla.

Eivor sfida Rayman!

Sentitevi liberi di raccomandare altri giochi gratis agli altri lettori, nei commenti. Se, invece, siete abbonati a PlayStation Plus, trovate qui l’elenco dei giochi a cui potete accedere da subito senza altre spese.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass la lista da consultare è questa, mentre per gli utenti di Nintendo Switch Online c’è questa bella sorpresa.