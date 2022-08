MultiVersus, ora ci siamo: la Stagione 1 ha una data ufficiale (ma c’è un rinvio a sorpresa)

Ora finalmente ci siamo: la Stagione 1 di MultiVersus è ufficialmente pronta a iniziare e arriverà soltanto tra pochissimi giorni, come confermato dagli stessi sviluppatori in queste ore.

Ricordiamo che il rivale gratuito di Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) ha conquistato il grande pubblico durante la fase beta, battendo molteplici record in meno di un mese e senza che il titolo fosse “ufficialmente” disponibile.

Il grande giorno sembra però essere ormai pronto: dopo l’inaspettato rinvio a sorpresa degli ultimi giorni, la prima stagione del platform fighter ha finalmente una data d’uscita ufficiale.

I fan potranno iniziare a scatenarsi a partire dal 15 agosto, ma contrariamente a quanto riportato inizialmente ciò non coinciderà con l’uscita di Morty, per il quale è già stato svelato quante monete d’oro dovremo spendere.

Morty Smith avrebbe dovuto arrivare in contemporanea con l’avvio della prima stagione, ma stando a quanto segnalato dagli stessi sviluppatori sarà necessario attendere un’ulteriore settimana in più.

Il protagonista dell’omonima serie animata Rick and Morty si unirà infatti alla battaglia soltanto a partire da martedì 23 agosto, come parte dei contenuti in arrivo per la prima Stagione. Nessuna novità invece per l’uscita di Rick Sanchez, che sarà svelata soltanto in seguito.

Quick Note: Everything we are bringing to you in Season 1 will not drop on the same day. New modes and content will be spread through the life of the Season. We'll continue to share dates on all the fun things to come!

— MultiVersus (@multiversus) August 12, 2022