Assassin’s Creed, Ezio ed Eivor arrivano in un gioco gratis, da ora

Brawlhalla, il gioco di combattimento free-to-play, si incrocia con la saga di Assassin’s Creed da ora, aggiungendo Ezio Auditore da Firenze al suo roster di Leggende, insieme a Eivor come nuovo Epic Crossover.

Sarà stato il successo del franchise degli Assassini, ma il crossover in questione ha il suo perché.

Il tutto, mentre Assassin’s Creed Valhalla si prepara a ricevere un nuovo ed imponente update, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore.

Come riportato sul sito ufficiale Xbox, Ezio impugna la Auditore Blade Sword, che colpisce i nemici con grazia, oltre all’Apple of Eden Orb, che proietta ologrammi per distrarre e attaccare gli avversari.

Al lancio, Ezio avrà tre skin: Revelations, Armor of Brutus e Asgardian. Ogni skin è disponibile al prezzo di 140 monete Mammut e include anche due skin per le armi.

Eivor, disponibile per 300 monete Mammut, è equipaggiato con la Varin’s Axe e la leggendaria Spear Gungnir. Sono disponibili per l’acquisto come parte dell’Epic Crossover anche l’emote Salto della fede, l’effetto KO Desincronizzazione e otto Avatar, tra cui River Raid, Assassin Crest, Freerunning, Abstergo Industries e altri ancora.

Sono state inoltre aggiunte due mappe di Brawlhalla, gratuite per tutti i giocatori: Florence Rooftop e Florence Terrace. Infine, è stata confermata anche l’introduzione nel picchiaduro della nuova modalità di gioco chiamata Bounty.

