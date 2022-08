eFootball 2023 sta arrivando e l’uscita è davvero vicina

A quanto pare, un nuovo aggiornamento per i fan di eFootball 2022 è alle porte, e a quanto pare si tratterà di un update davvero molto importante.

L’erede di PES nonché rivale di FIFA 22 (che potete recuperare in offerta su Amazon) sta infatti per ricevere nuovi contenuti di una certa rilevanza.

Una trasformazione resa necessaria, nonostante già le ultime aggiunte abbiano fatto capire ai giocatori che la strada presa da Konami è quella giusta.

Ora, dopo le novità di luglio, Konami ha infatti svelato ufficialmente sui suoi canali social che il free-to-play calcistico sta per aggiornarsi, diventando così eFootball 2023.

«In vista della nuova stagione, a fine agosto aggiorneremo eFootball 2022 a eFootball 2023», si legge nel post originale pubblicato alcuni minuti fa.

E ancora, «ulteriori informazioni saranno presto disponibili, quindi rimanete sintonizzati», conclude il publisher Konami su Twitter.

«Continueremo a raccogliere il maggior numero possibile di feedback dai nostri stimati utenti e continueremo a migliorare e a implementare nuove funzionalità per rendere il gioco ancora più divertente per un numero sempre maggiore di appassionati di calcio.»

In preparation for the new season, we will be updating eFootball™ 2022 to eFootball™ 2023 in late August.

More information will be available soon, so please stay tuned!

— eFootball (@play_eFootball) August 12, 2022