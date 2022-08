Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo: è un JRPG storico

Tutti gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online potranno presto accedere a una nuova prova gratis a tempo: la casa di Kyoto ha infatti svelato quale sarà il prossimo titolo in omaggio da poter utilizzare.

Si tratta di Ys VIII: Lacrimos of Dana, il predecessore del recente nono capitolo della saga JRPG (che potete acquistare in sconto su Amazon) e, di conseguenza, un’ottima occasione per scoprire il longevo franchise di Nihom Falcom.

La nuova prova gratuita sarà disponibile come di consueto soltanto per una settimana ed è stata svelata esclusivamente per il territorio europeo: gli utenti italiani potranno già iniziare ad effettuare il pre-load del titolo, in attesa della release completa.

Il gioco gratis in prova sarà ufficialmente disponibile da giovedì 18 agosto e sarà giocabile fino a mercoledì 24 agosto, in versione completa e senza alcuna ulteriore limitazione.

Nell’ottavo capitolo principale della saga JRPG interpreteremo ancora una volta l’avventuriero Adol, trascinato in un’isola deserta dove dovrà cercare costruire una base e sconfiggere creature creduli insieme agli altri sopravvissuti.

Se volete iniziare a scaricare questa apprezzata avventura per gli amanti dei giochi di ruolo di stampo giapponese, potrete dirigervi semplicemente alla pagina eShop ufficiale dalla vostra console o, in alternativa, eseguire il download tramite il seguente indirizzo.

Immergiti gratuitamente nell'epica storia di Ys VIII: Lacrimosa of DANA con la versione Giochi in prova, disponibile in esclusiva per i membri di #NintendoSwitchOnline! Scarica subito il software per iniziare a giocare dal 18/08: https://t.co/dantW3T9YS pic.twitter.com/TGq8lsea7c — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 11, 2022

Vi ricordiamo naturalmente che la prova gratuita a tempo è disponibile in esclusiva per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: non sarà però necessario essere in possesso del Pacchetto Aggiuntivo o dover effettuare ulteriori acquisti.

Fino al termine della prova sarete in grado di accedere a tutti i contenuti del gioco e godervelo dall’inizio alla fine: qualora decideste poi di acquistarlo, sarete in grado di mantenere tutti i progressi effettuati nell’edizione completa.

Se siete invece curiosi di scoprire l’ultimo capitolo della serie, sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Ys IX Monstrum Nox.

I fan di casa Nintendo hanno anche avuto nelle ultime ore la possibilità di scoprire tante interessanti novità nel Direct su Splatoon 3, il nuovo titolo multiplayer in uscita il prossimo mese che riceverà presto una demo gratis giocabile.