I migliori gadget a tema PlayStation | Settembre 2020

Abbiamo aspettato per mesi, ma finalmente ci siamo: la sera di mercoledì 16 settembre abbiamo finalmente saputo il prezzo e la data di uscita di PlayStation 5. La console infatti sarà divisa in edizione digitale ed edizione con lettore di dischi, che costeranno rispettivamente 399 e 499 euro. La data di uscita invece è fissata al 19 novembre 2020, almeno per l’Europa. Trovate ulteriori informazioni nel nostro riassunto e potete prenotarla qui.

Ora però vogliamo staccarci un momento da tutte queste impellenti novità tecnologiche. Da sempre gli appassionati hanno un posto speciale nel loro cuore per PlayStation, che attraverso le sue incarnazioni li fa sognare dal 1994. Oggi quindi vogliamo proporvi una breve carrellata di gadget generici a tema PlayStation, per prepararci come si deve a un novembre davvero incandescente!

I miglior gadget a tema PlayStation

Le t-shirt a tema PlayStation

Iniziamo con la categoria più semplice ma se vogliamo anche la più efficace: l’abbigliamento. E di tale categoria non possiamo che proporvi l’indumento più semplice ma universale: una t-shirt. Perfetta per occasioni informali e formali, sia messa singolarmente che sotto una giacca o una camicia. Ve ne proponiamo una coppia, che fa pendant sia cromatico che di rappresentazione. La prima è di colore grigio, ed è decorata con un motivo “a sovrapposizione” del primo pad PlayStation. Si tratta del primissimo modello, quando nel 1994 ancora non si aveva idea che sarebbero arrivate le levette analogiche.

Ma se quindi questa prima t-shirt strizza l’occhio a chi cerca un po’ di “vintage”, quella nera punta a una maggiore modernità. Sul colore nero infatti vengono disegnate le linee del controller PlayStation 4, riconoscibile al volo grazie al touch-pad al centro. Piccolo ma efficace tocco di classe sta nel fatto che i quattro tasti-simbolo di PlayStation sono invece rappresentati con i rispettivi colori. Quest’ultima può anche rappresentare un’ottima idea regalo per nipoti e fratelli minori.

» Clicca qui per acquistare la t-shirt PlayStation grigia

» Clicca qui per acquistare la t-shirt PlayStation nera

Ma è un controller PlayStation 4 o una sveglia?

Lasciamo la sempreverde (ma abusata) categoria dell’abbigliamento per passare a un gadget molto originale. Malgrado infatti l’immagine possa trarre in inganno, non si tratta di un controller bensì di una sveglia. Un gadget sorprendente, la cui illusione ottica è stata accuratamente progettata. La sveglia infatti ha una scocca praticamente identica a quella di un controller PlayStation 4, e oltretutto le dimensioni sono le medesime. A venire sfruttato a fini più pratici è il caratteristico touch-pad della console, qui trasformato in uno schermo LCD retrollimunato che ospita data e ora. Il controllo e la personalizzazione della sveglia sono, neanche a dirlo, controllati tramite i tasti frontali del pad (Quadrato, Cerchio, X e Triangolo). La sveglia è tranquillamente alimentata tramite mini-USB, cosa che non ne limita il posizionamento al comodino della camera da letto. Un gadget efficacissimo e soprattutto a un prezzo abbordabilissimo!

» Clicca qui per acquistare la sveglia PlayStation

La mug come un joypad

Il terzo articolo di questa rassegna è quello dal piglio più collezionistico di tutti. Stiamo infatti parlando di una semplice tazza cilindrica di porcellana nera. A fare la differenza è però il manico, che oltre a essere più grande della media di questi prodotti, è modellato sulle fattezze di un controller PlayStation 4. Un’estetica molto particolare che gli da un aspetto davvero singolare, appunto da collezione. I dettagli sul controller sono incredibili: non solo i tasti sono presenti e colorati, ma è stato fatto anche un grande lavoro cromatico per differenziare le varie parti del controller. Oltre al bianco, viene fatto un uso estensivo del grigio per evidenziare il touch-pad e le levette. Completano il tutto due decalcomanie caratteristiche, bianche sul nero della tazza. Da un lato c’è l’inconfondibile logo PlayStation (la nostra Stefania Sperandio ne ha parlato estensivamente), nell’altra ci sono i quattro simboli dei tasti. Un articolo che sorpassa la bizzarria per divenire il perfetto punto di incontro tra l’utile e il collezionistico.

» Clicca qui per acquistare la mug PlayStation

Il portafogli a tema PlayStation 2

Chiudiamo questa rassegna con due gadget molto raffinati e che letteralmente non invecchiano mai. Il primo è questo elegantissimo portafogli, che riprende le linee e il colore della mai troppo osannata PlayStation 2. L’articolo, oltre a presentare tutte le funzionalità necessarie al portafogli (dalle tasche piccole per tessere e carte di credito a quella grande per le banconote) ha un’estetica davvero invidiabile. È stato appositamente lavorato per assomigliare il più possibile a una PlayStation 2, e in questo senso il colore nero è solo un punto di partenza. Il logo al centro è identico tanto nel font quanto nel colore a quello che portava l’indimenticata PS2 “fat” dei primi anni Duemila. A fare la differenza, ancora una volta, sono i dettagli: la piega centrale del portafogli è stata infatti utilizzata per replicare la struttura “a righe” che PlayStation 2 esibiva sul lato corto. Davvero un esempio grandioso di cosa può nascere quando si uniscono praticità e creatività.

» Clicca qui per acquistare il portafogli a tema PlayStation 2

La lampada dei tasti

Chiudiamo con un grande classico: ve la riproponiamo ciclicamente, e l’avrete vista anche come scenografia di alcune dirette qui sul sito. Il motivo per cui continuiamo a riproporvela è che semplicemente qui in redazione piace davvero a tutti. La lampada con i quattro simboli di PlayStation è un accessorio grandioso, che ha perso la sua connotazione di “semplice” testimonianza affettiva per divenire esempio di videoludica a tutto tondo. I quattro simboli dei tasti hanno un significato ben preciso: il Quadrato è una “mappa” o un menu, X e Cerchio sono in giapponese i simboli per il “no” e per il “sì” e infine il Triangolo è la rappresentazione simbolica della tridimensionalità. Un accessorio semplice ed elegante, adatto alle scrivanie e alle librerie, oltre che collocabile in qualunque parte della casa grazie al suo poter essere alimentato sia tramite USB che tramite batterie AAA. Con un effetto per i più “festaioli”: l’illuminazione reagisce agli impulsi sonori e alla musica!

» Clicca qui per acquistare la lampada di PlayStation