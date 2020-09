PlayStation 5: live recap dell’evento con tutti gli annunci e i trailer

È il giorno che gli appassionati di gaming in odore di next-gen stavano aspettando: nella serata di oggi, a partire dalle ore 22.00, Sony terrà una presentazione di circa quaranta minuti dedicata a PlayStation 5, durante la quale dovremmo scoprire tante novità sulla console. Possibilmente, anche il prezzo e la data d’uscita.

Come ormai abitudine, noi di SpazioGames terremo il nostro live recap: aggiornate questa pagina del vostro browser per vedere comparire gli update in tempo reale, con le novità dal palco di Sony e i trailer che saranno mostrati!

Vi ricordiamo che stiamo seguendo l’evento anche live con il commento di Domenico Musicò e Pasquale Fusco: ci trovate immancabilmente su Twitch.

Ore 21.40 l’inizio dell’evento è atteso per le ore 22.00.