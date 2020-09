I migliori gadget a tema God of War

“Ragnarok is coming”. Con queste parole, all’evento PlayStation 5 di mercoledì 16 settembre, è stato ufficializzato lo sviluppo del nuovo capitolo di God of War. L’avventura di Kratos uscirà nel 2021, ed era se vogliamo un segreto di Pulcinella. Un’attesa di tre anni che, caso più unico che raro, ha un suo senso anche a livello narrativo. Dopo la fine della storia principale di God of War del 2018, viene detto che ha cominciato a nevicare. È l’inizio del Fimbulvinter, l’inverno che precede appunto il Ragnarok: nella mitologia norrena, questo inverno dura appunto tre anni.

E visto che appunto l’inverno sta per finire, è il momento per una breve rassegna di gadget a tema God of War. Una rassegna forse un po’ atipica, ma quasi “intellettuale”. Un po’ un paradosso, considerando la fama del brand di Santa Monica come qualcosa di volutamente rude e grezzo. Così non è: oltre ai gadget più comuni, tra quelli che vi proponiamo oggi annoveriamo anche prodotti editoriali e di approfondimento. Ovvero, essenziali per comprendere meglio il retroterra narrativo della saga e i suoi possibili sviluppi futuri.

I miglior gadget a tema God of War

Il gioco di carte di God of War

Invertiamo un po’ la “tradizione” e iniziamo con il prodotto più ambizioso. Il gioco di carte di God of War nel suo piccolo è stato un po’ una sorpresa. Il motivo era sempre lo stesso, ovvero quello di una saga che pareva all’esatto opposto di quasi tutto ciò che è cerebrale. Qualcosa di smentito sia dal videogioco del 2018 che da questo stesso gioco da tavolo. Si tratta di un gioco di carte collaborativo a cui possono prendere parte da uno a quattro giocatori.

Ciascun partecipante può incarnare uno dei personaggi principali del God of War del 2018 (a scelta tra Kratos, Atreus, Freya, Brok e Sindri) e superare le sfide che lo attendono e i mostri che lo ostacolano. L’obiettivo di fondo è sopravvivere all’imminente Ragnarok, il crepuscolo che porterà il mondo norreno alla distruzione. Un gioco da tavolo ibridato con le carte che si rivela divertente e in un certo qual modo anche anticipatore di quello che potrebbe essere il futuro della storia di Kratos e Atreus. Il tutto dentro a una scatola rigida e resistente e a un prezzo ben più che abbordabile.

Le Tubbz di Kratos e Atreus

Da un po’ di tempo, le paperelle Tubbz hanno simbolicamente lanciato una sfida ai Funko Pop. Lo hanno fatto con lo stesso grado di ironia e con la volontà di rendersi irrinunciabili per ogni appassionato. God of War in questo senso non fa eccezione: la coppia di paperelle che vi proponiamo riguarda appunto i due protagonisti della storia, Kratos e suo figlio Atreus. Inutile dire quanto la resa di entrambi sia riuscita bene. La quantità di dettagli che si è riusciti a inserire in entrambi è sorprendente: le decorazioni sul Leviatano, l’ascia di Kratos, sono esattamente le stesse che si vedono nel gioco. Anche i diversi tipi di vestiti e il caratteristico tatuaggio rosso sono stati resi alla perfezione. La medesima cura è stata riposta in suo figlio Atreus: la versione “paperosa” del ragazzo ha infatti il medesimo tagli di capelli e maneggia Artiglio, l’arco donatogli dalla madre Faye. Anche in questo caso, la fine scultura della plastica ha reso alla perfezione tanto gli abiti di pelliccia quanto i dettagli di cuoio dei vestiti e della faretra. Chi avrebbe mai detto che una folta barba donasse così tanto a una paperella?

La statua con padre e figlio

Chiudiamo l’intermezzo più “goliardico” e passiamo a qualcosa di più serio (o serioso). Parliamo infatti di una statua da esposizione che raffigura Kratos e Atreus, stavolta però in posizione da combattimento. Dove le Tubbz rappresentano con ironia, questa statua si premura di esprimere l’immane carica epica che questi due personaggi sono stati in grado di mettere in campo. Kratos è ritratto mentre sfodera il Leviatano e apre il suo scudo retrattile, mentre Atreus è concentrato mentre tende l’arco contro il nemico.

Alta più di venti centimetri e larga diciotto (scala 1:10), è una statua in coppia che cerca di divenire diorama. La ricchezza di dettagli non si ferma solo alla posa ricercata e alla base da esposizione che simula un terreno innevato, ma anche nella resa dei vestiti, dei tessuti, della pelle e degli oggetti metallici. Si tratta dell’articolo più costoso tra quelli che vi proponiamo in questa rassegna, ma vi invitiamo a riflettere che potrebbe essere un prezzo elevato solo di facciata. È una statua che dura praticamente in eterno, e che può essere esposta e ammirata da praticamente qualunque angolazione.

Il fumetto di God of War

Chiudiamo la rassegna con due opere editoriali, utili per approfondire anche il retroterra narrativo e culturale dietro God of War. La prima è la graphic novel di Roberson, Parker e Gist, pubblicata dalla Magic Press nel 2019. In un volume semplice ma resistente in carta patinata, viene narrata una piccola avventura di Kratos e suo figlio Atreus, ambientata prima del videogioco. Una storia raccontata attraverso pochi colori e la forza delle chine, in cui comprendiamo quanto Kratos abbia da lavorare su sé stesso sia come uomo che come padre.

In effetti la storia approfondisce alcune cose che nel videogioco vengono solo lasciate intendere. Atreus, oltre a essere ignaro dei trascorsi del padre, nel gioco si lascia sfuggire che Kratos “non c’era mai”, che era sempre a caccia. In questo fumetto ne capiamo il perché, con l’ulteriore legittimazione rappresentata dallo stesso Cory Barlog. Il game director di God of War del 2018 ha infatti scritto l’introduzione al volume, attribuendogli il ruolo di apripista per l’espansione dell’universo narrativo di God of War.

Il romanzo di God of War

L’ultimo articolo di oggi non è un gadget, bensì un romanzo. Parliamo infatti della novelization del videogioco del 2018: a scriverla è stato J. M. Barlog, già scrittore affermato negli Stati Uniti e nientemeno che il padre di Cory. Il libro racconta, adattandolo al genere del romanzo, l’avventura che la maggior parte degli appassionati li ha visti vivere su PlayStation 4. Il brand non è nuovo a questo tipo di adattamenti, ma in questo caso la storia ha permesso un ancora maggiore approfondimento della trama e del contesto.

Basta leggere poche righe per capire come la psicologia dei personaggi sia maggiormente indagata, e di come l’interazione dialogica tra Kratos e suo figlio sia, se possibile, ancor più insistita che su console – tanto che uno degli aspetti più indagati nelle pagine del romanzo sta appunto nella difficoltà di Kratos di superare la barriera linguistica. Non poche volte si affida ad Atreus per farsi tradurre il linguaggio dei troll, così come Kratos stesso nel videogioco ammetta di saper parlare il norreno ma di non saperlo leggere o scrivere. Un esperimento interessantissimo per capire come si possa trasformare un videogioco in qualcosa di completamente nuovo ma senza stravolgerne la natura.

