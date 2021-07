Migliori accessori Xbox Series X | Luglio 2021

La next-gen è ufficialmente iniziata, e magari avete scelto una Xbox Series X per dare il via alle danze. Si tratta di un acquisto particolarmente dispendioso, lo sappiamo. Del resto, stiamo parlando del top della tecnologia videoludica: quella di Microsoft è la console più potente in circolazione, grazie ai suoi oltre 12 Teraflops di potenza. Ora che avete compiuto il grande salto, però, è il caso di cominciare a pensare a come migliorare ulteriormente la vostra esperienza di gioco, grazie all’imponente quantità di accessori di alta qualità realizzati dalla casa di Redmond e dai produttori riconosciuti ufficialmente per Xbox Series X. Quali sono gli accessori irrinunciabili? Scopriamolo insieme.

Abbiamo già dedicato ampio spazio agli acquisti imprescindibili per i proprietari di una Xbox Series X fresca d’acquisto, e questi comprendono ad esempio i migliori monitor per la console next-gen, l’ideale per quei giocatori in cerca di un’esperienza di alto livello senza spendere troppo per un TV 4K. Se invece vi siete procurati anche una PS5, dovreste dare un’occhiata ai migliori accessori per la console di Sony, in cui sono inclusi alcuni che miglioreranno sensibilmente la vostra qualità della vita. Consultandola, noterete anche come quegli accessori e le esigenze degli utenti Sony siano piuttosto diversi da quelli su Xbox, dove l’esperienza è tipicamente più “hardcore” e smaliziata.

I migliori accessori per Xbox Series X

Xbox Wireless Headset

Le cuffie ufficiali Xbox

Dopo una lunga attesa, finalmente, anche Xbox Series X ha le sue cuffie wireless ufficiali. Xbox Wireless Headset è un accessorio imperdibile per i giocatori sulla console più potente in circolazione, con cui ascoltare al meglio i propri giochi grazie all’audio spaziale di Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. L’associazione delle cuffie è rapidissima e cela una chicca: potrete collegare simultaneamente sia PC o smartphone che console, dal momento che Xbox utilizza un canale proprietario che non va a sovrapporsi a quello Bluetooth; inoltre, con più dispositivi associati, potrete regolare il volume di ciascuno con la comoda manopola integrata nella parte esterna del padiglione auricolare.

» Clicca qui per acquistare Xbox Wireless Headset

Xbox Wireless Controller

Il controller next-gen ufficiale

Il premiato Xbox Wireless Controller è il controller ufficiale di Xbox Series X e, per quanto potrebbe risultare simile a quello di Xbox One, presenta alcuni cambiamenti sensibili a confronto con la versione old-gen. In primis, il pulsante Condividi: similmente al DualShock 4 per PS4 e al DualSense per PS5, adesso anche Xbox permette di acquisire e condividere all’istante contenuti come screenshot e registrazioni. Inoltre, il controller offre texture antiscivolo sia nella parte posteriore all’altezza dell’impugnatura che sui dorsali e sui grilletti, proponendo una sensazione di esperienza premium fin dal controller base della console.

» Clicca qui per acquistare Xbox Wireless Controller

PDP Play and Charge Kit

Ricarica durante il gioco

PDP Play and Charge Kit è l’ideale se state cercando una batteria al litio per il vostro controller Xbox che possiate ricaricate senza interrompere le vostre sessioni di gioco. Questa comoda ed economica soluzione vi permette di aggirare uno dei temi più discussi dai giocatori Xbox negli ultimi anni, ovvero il ricorso alle pile stilo anziché ad una batteria al litio da parte di Microsoft nei suoi dispositivi: la batteria al litio da 1200mAh inclusa nel pacchetto vi offre una durata di oltre 20 ore di gameplay e, nel momento in cui si scaricherà, potrete continuare a giocare semplicemente collegando il cavo da ben 3 metri nella porta USB della vostra Xbox Series X.

» Clicca qui per acquistare PDP Play and Charge Kit

G-Story Borsa da Trasporto

Xbox Series X sempre con te

Viste le dimensioni, potrebbe non essere il vostro primo pensiero, quello di portare ovunque andiate Xbox Series X. Eppure, se per caso doveste andare a casa di un amico o affrontare un lungo viaggio, G-Story Borsa da Trasporto vi permette di spostare la vostra console next-gen senza battere ciglio, con una soluzione colorata di nero e verde brandizzata Xbox. Questa borsa può contenere comodamente la console (anche Series S), i cavi di alimentazione, i cavi USB, le cuffie e gli altri accessori. La borsa ha un guscio rinforzato, un interno imbottito e un tappetino antiscivolo per garantire la massima sicurezza negeli spostamenti, e comprende tasche anteriori per giochi e altri piccoli accessori.

» Clicca qui per acquistare G-STORY Borsa da Trasporto

PlayVital Copertura Antipolvere

Protezione per Xbox Series X

La superficie opaca di Xbox Series X è uno spettacolo per la vista ma attira anche tanta polvere: come risolvere questo problema? Qui per voi abbiamo PlayVital Copertura Antipolvere, una comoda copertura in nylon lavabile e stirabile a mano per la console di Microsoft in posizione verticale. La cover ha al suo interno un doppio strato con rivestimento morbido che può proteggere la console pure dai graffi, oltre che dalla polvere, dai raggi UV, dai liquidi e dai peli degli animali domestici che si accumulano sulla sua superficie mentre non ci giochiamo. Inoltre, ha una porta posteriore per i cavi, che vi consente di posizionarla senza doverli ogni volta staccare e riattaccare.

» Clicca qui per acquistare PlayVital Copertura Antipolvere

Supporto verticale per Xbox Series X con ventola e ricarica controller

Se giocate molto, il riscaldamento della vostra Xbox Series X potrebbe essere una preoccupazione costante per voi. Niente paura: il Supporto verticale per Xbox Series X con ventola e ricarica controller è un kit 5 in 1 con cui potete aiutare la vostra console a rimanere fresca durante il gaming o la fruizione di contenuti in streaming, grazie a ventole da 3000PRN, con pulsante di accensione e fori nella parte inferiore del supporto che facilitano la dissipazione del calore. Inoltre, il supporto funge anche da ricaricare dei vostri controller con due batterie da 1400 mAh ricaricabili incluse nel pacchetto, e da comodo spazio per i giochi del momento con dieci slot che vi permetteranno di tenerli sempre a portata di mano.

» Clicca qui per acquistare Supporto verticale per Xbox Series X con ventola e ricarica controller

Oivo Ricarica Controller con batterie ricaricabili

Se non siete amanti dei Play and Charge Kit e preferite tenere sotto controllo i vostri consumi senza necessariamente sfruttare l’USB della vostra console, Oivo Ricarica Controller con batterie ricaricabili è la soluzione ideale. Parliamo di una stazione di ricarica per due controller di Xbox Series X (ma anche One ed Elite) fornita con due pacchi di batterie ricaricabili da 1300 mAh, capace di dare piena energia alle vostre batterie in 2,5 ore e per un utilizzo di fino a 20 ore. Il chip protettivo intelligente integrato previene sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito, mentre il led cambia colore in base allo stato della ricarica: rosso per quella in corso, verde per quando avrà finito. Nella confezione, anche quattro coperchi per il vano batteria e un cavo USB di tipo C.

» Clicca qui per acquistare Oivo Ricarica Controller con batterie ricaricabili