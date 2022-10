Microsoft e Sony hanno pagato milioni per avere un singolo gioco nei loro abbonamenti

Microsoft e Sony se ne stanno dando di santa ragione per i loro Xbox Game Pass e PlayStation Plus, pagando anche milioni per un singolo gioco.

Xbox Game Pass ha offerto giusto oggi altri tre giochi gratis, ad impreziosire un catalogo già molto corposo.

Stessa cosa per PlayStation Plus, che continua a fornire giochi gratis in prova e in alcuni casi anche molto importanti.

Per avere dei cataloghi così importanti e folti Microsoft e Sony si danno battaglia, pagando moltissimo per averli nei propri cataloghi.

A volte anche spendendo diversi milioni anche per un singolo gioco. Tra i quali c’è Ark Survival Evolved.

Come riporta VGC, Microsoft e Sony hanno speso realmente milioni di dollari in diverse occasioni per avere Ark nel proprio catalogo.

Nel novembre 2021, Snail (il publisher del gioco) ha stipulato un accordo con Sony per rendere Ark Survival Evolved su PS4 uno dei giochi PlayStation Plus di marzo 2022, pagando $3.5 milioni.

La società aveva già un accordo di licenza triennale con Microsoft per Xbox Game Pass, che doveva terminare nel 2021 prima di essere esteso. Nel 2020, invece, Microsoft aveva firmato per il sequel con Vin Diesel, Ark 2, per renderlo esclusiva Xbox.

Spendendo complessivamente, per il primo capitolo su Xbox Game Pass e l’esclusiva del sequel, poco meno di $5 milioni di dollari.

Con spese del genere è difficile pensare che servizi come questi possano essere sostenibili, per Microsoft e Sony. Eppure i ricavi del 2021 di Xbox Game Pass dicono il contrario.

Oltre a far incassare molto, il servizio è anche un costo ovviamente per Xbox e Microsoft. Tuttavia si tratta di cifre importanti che danno una bella indicazione del valore di questi servizi.

