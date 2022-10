Xbox Game Pass non è sostenibile? I guadagni del 2021 dicono il contrario

Da quando Xbox Game Pass si è imposto, insieme ad altri servizi in abbonamento simili, il tema della sostenibilità è stato sempre centrale nella discussione.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, ha cambiato per sempre la percezione della distribuzione dei videogiochi.

E per quanto riguarda la sua sostenibilità, per molti impossibile con il solo abbonamento, Phil Spencer ha spiegato in più occasioni perché sia una preoccupazione senza fondamento.

Spiegando anche che il servizio ha reso molto bene fin da subito, anche se fino ad oggi non avevamo mai avuto delle cifre precise.

Tramite VGC ora abbiamo una minima idea di quelli che sono stati i ricavi del 2021 di Xbox Game Pass, e sono considerevoli.

I dati arrivano da uno degli enti regolatori che, nel mondo, stanno analizzando la proposta di acquisizione di Activision Blizzard.

Il CADE (consiglio amministrativo brasiliano per la difesa economica) ha infatto redatto un documento che, tra le tante informazioni, riporta anche i guadagni di Xbox Game Pass nello scorso anno.

Secondo la tabella, di cui CADE afferma che la fonte è la stessa Microsoft, Xbox ha registrato un reddito di 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo da “servizi di abbonamento a giochi per console”.

Vale la pena notare che il guadagno effettivo non viene rivelato nel rapporto CADE e la cifra riportata non include PC Game Pass.

Stando alle rilevazioni, Xbox Game Pass ha rappresentato circa il 18% dei ricavi annuali totali di Microsoft, e quasi il 30% dei ricavi di giochi e servizi per il periodo.

C’è da dire che, oltre a far incassare molto, il servizio è anche un costo ovviamente per Xbox e Microsoft. Tuttavia si tratta di cifre importanti che danno una bella indicazione del valore di questi servizi.

Merito anche dei tanti giochi che vengono pubblicati con regolarità, rendendo il servizio sempre più attraente per i consumatori.