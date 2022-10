PlayStation Plus Extra e Premium, un amato horror gratis ci dirà addio molto presto

Sony ha appena confermato che tra pochi giorni lascerà ufficialmente il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium un amato gioco horror, disponibile gratis per tutti gli abbonati solo fino alla prossima settimana.

Tra pochi giorni non sarà più possibile scaricare gratuitamente Soma, il survival horror fantascientifico creato da Frictional Games e considerato da molti fan una perla nascosta del servizio in abbonamento (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon).

Soma sarà dunque il secondo gioco gratis che lascerà ufficialmente PlayStation Plus Premium a ottobre, dopo aver già detto addio pochi giorni fa a un big sportivo. Tuttavia, gli addii non finiranno qui, dato che è già stata confermata l’imminente rimozione degli open world western di Rockstar Games.

Stando a quanto segnalato dallo stesso PlayStation Store sulla pagina ufficiale del prodotto, l’originale survival horror sci-fi resterà disponibile gratuitamente soltanto fino al 18 ottobre: se pensavate dunque di approfittare della sua inclusione per giocarci ad Halloween, dovrete necessariamente rivedere i vostri piani.

Soma vi racconterà una storia inquietante sull’identità e sul significato di essere umani: dovrete sopravvivere in un mondo ostile e affrontare gli orrori in agguato negli abissi oceanici, cercando gli ultimi sopravvissuti ma facendo attenzione a pericoli che includeranno anche altri umani contaminati.

Il titolo realizzato dagli autori di Amnesia Dark Descent è destinato a restare impresso nella mente di ogni fan dei giochi horror, motivo per il quale il suo addio sarà davvero difficile da digerire.

Se siete attualmente iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, il nostro consiglio non può che essere quello di scaricarlo al seguente indirizzo e provarlo prima che sia troppo tardi: dal prossimo martedì 18 ottobre alle ore 11.00 il titolo non sarà più disponibile gratuitamente e sarà necessario acquistarlo.

E se dovesse servirvi un ulteriore incentivo per poter provare questo affascinante e inquietante horror sci-fi, in un nostro speciale vi avevamo raccontato perché Soma è un gioco da recuperare, in occasione di una patch che aveva introdotto l’attesa Safe Mode.

A proposito di giochi gratuiti a tema horror, vi ricordiamo che grazie a PlayStation Plus Premium potete accedere solo da pochi giorni a una nuova prova senza costi aggiuntivi davvero interessante.