PlayStation Plus Premium: da ora un nuovo gioco in prova gratis

Da quando, lo scorso mese di giugno, lanciò un rinnovato PlayStation Plus, Sony mise l’accento soprattutto su PlayStation Plus Premium, il tier più alto della nuova sottoscrizione. Tra i diversi benefit inclusi, di cui vi parlammo nella nostra guida al servizio, c’è anche la possibilità di accedere a delle versioni di prova di giochi selezionati, di solito per un numero limitato di ore, per decidere solo poi se procedere con l’acquisto o meno.

Questa lista, che includeva fin dal lancio del servizio anche l’ottimo Horizon: Forbidden West (lo trovate su Amazon), si allunga ufficialmente oggi con un nuovo gioco: Dying Light 2.

Come confermato da PlayStation su Twitter, infatti, in questo momento i giocatori abbonati a PlayStation Plus di livello Premium possono tuffarsi nell’open world in salsa zombie firmato da Techland.

Di seguito, il tweet dell’annuncio:

Explore The City by day and evade the deadly nightlife in Dying Light 2. A 3-hour Game Trial is available to PlayStation Plus Premium members: https://t.co/kaxFC16yTn pic.twitter.com/VoZBXrjufT — PlayStation (@PlayStation) October 7, 2022

«Esplora la città di giorno e scappa dalla mortale vita notturna in Dying Light 2» leggiamo nel cinguettio, che vi traduciamo. «Una prova di tre ore è disponibile per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium».

Arrivato lo scorso mese di febbraio, Dying Light 2 aveva fatto molto discutere per i proclami fatti in merito alla sua presunta longevità, che gli sviluppatori avevano promesso essere da record – a patto di fare davvero tutto quello che era possibile, all’interno della mappa.

Nella nostra recensione, il critico Gianluca Arena ha preso in analisi il gioco per voi, raccontandovi progressi fatti nella formula – e difetti ancora presenti – per la proposta ludica di Dying Light 2.

In merito al nuovo PlayStation Plus, Sony secondo i dati più recenti aveva bisogno di dare una rinfrescata al suo servizio in abbonamento: come ci dissero i numeri qualche mese fa, quando studiammo l’andamento di Plus, era evidente che ci fosse bisogno di dare una rinfrescata alla formula, anche se la proposta attuale – soprattutto quella del gioco in streaming su livello Premium – rimane ancora da rifinire e da rendere più coesa e ordinata.