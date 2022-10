Xbox Game Pass, disponibili da oggi 3 nuovi giochi gratis (e c’è una sorpresa)

A partire da oggi 11 ottobre 2022 i fan potranno scaricare ben 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, due dei quali faranno il loro esordio ufficiale proprio grazie al servizio in abbonamento.

Quella odierna è dunque una giornata molto speciale per tutti coloro sono iscritti a Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon), dato che avranno ulteriori occasioni imperdibili di scoprire nuovi giochi preferiti.

Come segnalato da TrueAchievements, i primi due giochi gratis annunciati dal servizio in abbonamento sono già disponibili per il download, ma c’è anche un nuovo gioco gratis a sorpresa.

Insieme ai già annunciati Eville e Costume Quest, gli utenti potranno infatti scaricare Coral Island su PC: si tratta del secondo titolo al day one insieme ad Eville, che debutterà in versione Game Preview.

Proprio come citavamo in apertura, potete già scaricare Eville e Costume Quest direttamente sui vostri dispositivi, mentre per Coral Island sarà necessario pazientare ancora per qualche ora: continuate dunque a tenere d’occhio la vostra app su PC per essere pronti fin dal lancio.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis in arrivo oggi su Xbox Game Pass, con le relative piattaforme disponibili:

Eville (Console e PC)

(Console e PC) Costume Quest (Console e Cloud)

(Console e Cloud) Coral Island (PC)

Costume Quest è l’unico titolo della line-up giornaliera a non essere un debutto al day one, trattandosi di un titolo rilasciato originariamente su Xbox 360: naturalmente potrete giocarci senza alcun problema anche su Xbox Series X|S e Xbox One, grazie alla retrocompatibilità.

Non dimenticate inoltre che tra pochi giorni arriveranno anche nuovi giochi al day one molto interessanti: sul servizio in abbonamento potrete infatti provare gratuitamente Scorn e A Plague Tale Requiem, due dei titoli più attesi dai fan Xbox.

L’abbonamento ha dimostrato di essere un incredibile successo: nel solo 2021 Microsoft ha infatti incassato quasi 3 miliardi di dollari in un anno. I fan potranno dunque continuare ad aspettarsi nuove forti espansioni del catalogo: non appena riceveremo ulteriori novità sui giochi gratis in arrivo, vi terremo prontamente aggiornati.